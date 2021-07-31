https://ria.ru/20210731/ssha-1743682783.html

В США могут закрыть достопримечательность, с которой прыгают самоубийцы

В США могут закрыть достопримечательность, с которой прыгают самоубийцы - РИА Новости, 31.07.2021

В США могут закрыть достопримечательность, с которой прыгают самоубийцы

В Нью-Йорке популярная туристическая достопримечательность может быть закрыта навсегда после того, как подросток на глазах своей семьи совершил самоубийство,... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T05:32

2021-07-31T05:32

2021-07-31T05:32

туризм

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

новости - туризм

туризм

достопримечательности

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155350/40/1553504044_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1588931c005296f5c92fe893c1d42178.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке популярная туристическая достопримечательность может быть закрыта навсегда после того, как подросток на глазах своей семьи совершил самоубийство, сообщает The Daily Beast. Полиция заявила, что тинейджер спрыгнул с восьмого этажа футуристической смотровой площадки Vessel, название которой переводится как "судно", "сосуд" или "корабль". Ее строительство по проекту британского архитектора Томаса Хизервика обошлось в 200 миллионов долларов. С высоты 46 метров открывается прекрасный вид на Манхэттен и Гудзон.Погибший подросток стал четвертым из тех, кто расстался с жизнью на Vessel за два года, которые прошли с момента открытия конструкции.Стивен Росс, миллиардер и глава компании, которой принадлежит необычное сооружение с 80 зонами для отдыха и почти 2,5 тысячами ступеней, говорит, что может навсегда закрыть здание.

https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, манхэттен, нью-йорк (город), новости - туризм, туризм, достопримечательности, происшествия, самоубийство, туристы