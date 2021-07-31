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В США могут закрыть достопримечательность, с которой прыгают самоубийцы
В США могут закрыть достопримечательность, с которой прыгают самоубийцы - РИА Новости, 31.07.2021
В США могут закрыть достопримечательность, с которой прыгают самоубийцы
В Нью-Йорке популярная туристическая достопримечательность может быть закрыта навсегда после того, как подросток на глазах своей семьи совершил самоубийство,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T05:32
2021-07-31T05:32
2021-07-31T05:32
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке популярная туристическая достопримечательность может быть закрыта навсегда после того, как подросток на глазах своей семьи совершил самоубийство, сообщает The Daily Beast. Полиция заявила, что тинейджер спрыгнул с восьмого этажа футуристической смотровой площадки Vessel, название которой переводится как "судно", "сосуд" или "корабль". Ее строительство по проекту британского архитектора Томаса Хизервика обошлось в 200 миллионов долларов. С высоты 46 метров открывается прекрасный вид на Манхэттен и Гудзон.Погибший подросток стал четвертым из тех, кто расстался с жизнью на Vessel за два года, которые прошли с момента открытия конструкции.Стивен Росс, миллиардер и глава компании, которой принадлежит необычное сооружение с 80 зонами для отдыха и почти 2,5 тысячами ступеней, говорит, что может навсегда закрыть здание.
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