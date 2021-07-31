https://ria.ru/20210731/shkolnitsa-1743764759.html

Подозреваемый в убийстве школьницы под Самарой расплакался в зале суда

Подозреваемый в убийстве школьницы под Самарой расплакался в зале суда - РИА Новости, 31.07.2021

Подозреваемый в убийстве школьницы под Самарой расплакался в зале суда

Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава Самарской области, не сдержал слез на заседании суда. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:04

2021-07-31T14:04

2021-07-31T15:29

происшествия

самарская область

волжский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава Самарской области, не сдержал слез на заседании суда.На опубликованных "Известиями" кадрах видно, что мужчина сильно нервничает. Задержанный частично признал вину, суд принял решение арестовать его на два месяца.Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. В пятницу его уволили.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом.По другой версии, обвиняемый пошел на такой шаг, так как испугался, что она предаст огласке их связь. В областном управлении СК это опровергли.

https://ria.ru/20210731/ubiystvo-1743759390.html

самарская область

волжский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, волжский район, следственный комитет россии (ск рф)