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Подозреваемый в убийстве школьницы под Самарой расплакался в зале суда
Подозреваемый в убийстве школьницы под Самарой расплакался в зале суда - РИА Новости, 31.07.2021
Подозреваемый в убийстве школьницы под Самарой расплакался в зале суда
Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава Самарской области, не сдержал слез на заседании суда. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:04
2021-07-31T15:29
происшествия
самарская область
волжский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава Самарской области, не сдержал слез на заседании суда.На опубликованных "Известиями" кадрах видно, что мужчина сильно нервничает. Задержанный частично признал вину, суд принял решение арестовать его на два месяца.Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. В пятницу его уволили.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом.По другой версии, обвиняемый пошел на такой шаг, так как испугался, что она предаст огласке их связь. В областном управлении СК это опровергли.
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самарская область
волжский район
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происшествия, самарская область, волжский район, следственный комитет россии (ск рф)
14:04 31.07.2021 (обновлено: 15:29 31.07.2021)
 
Подозреваемый в убийстве школьницы под Самарой расплакался в зале суда

Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве школьницы в Самарской области, заплакал в зале суда

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава Самарской области, не сдержал слез на заседании суда.
На опубликованных "Известиями" кадрах видно, что мужчина сильно нервничает. Задержанный частично признал вину, суд принял решение арестовать его на два месяца.
Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. В пятницу его уволили.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом.
По другой версии, обвиняемый пошел на такой шаг, так как испугался, что она предаст огласке их связь. В областном управлении СК это опровергли.
Сотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
13:04
Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности трагедии
 
ПроисшествияСамарская областьВолжский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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