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Хорошие новости
https://ria.ru/20210731/rozysk-1743724388.html
Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках - РИА Новости, 31.07.2021
Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и несколько километров по бездорожью пронесли на руках приморца, который уехал на машине на рыбалку и не вернулся домой,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T06:21
2021-07-31T12:12
происшествия
уссурийск
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и несколько километров по бездорожью пронесли на руках приморца, который уехал на машине на рыбалку и не вернулся домой, сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.О ЧП сообщила 81-летняя жительница приморского Уссурийска. Она рассказала полицейским, что сын на автомобиле уехал на рыбалку в район села Борисовка и несколько дней не выходил на связь. Лейтенант полиции Станислав Колодиев и старшина полиции Данил Клименчук выехали в район предполагаемой пропажи человека. Поиск результатов не дал, но инспекторы ДПС пытались связаться по телефону с пропавшим и, наконец, это удалось. Мужчина смог передать им примерные координаты местонахождения.Сотрудники ГИБДД, не дожидаясь приезда спасателей, оставив машину, продолжили обследовать местность самостоятельно. В одном из оврагов они обнаружили внедорожник, где находился 51-летний житель Уссурийска. Выяснилось, что пострадавший ехал по бездорожью и провалился в овраг."Госавтоинспекторы помогли обессиленному мужчине выбраться из салона автомашины, а затем, поочередно неся его на себе, преодолели несколько километров пути по лесополосе и бездорожью. Добравшись до патрульной автомашины, они передали приморца родственникам", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря четким и слаженным действиям инспекторов ДПС жизнь приморца была спасена. "Родственники и попавший в беду гражданин выразили признательность и слова благодарности сотрудникам полиции", - уточнили в ведомстве.Последние две недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур воздуха в крае.В Уссурийском районе температура воздуха превышала + 30 градусов.
https://ria.ru/20210702/telo-1739573025.html
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происшествия, уссурийск
06:21 31.07.2021 (обновлено: 12:12 31.07.2021)
 
Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали приморца и несколько километров несли его на руках

© Фото : МВД России по городу УссурийскуМестность, где велись поиски пропавшего приморца
Местность, где велись поиски пропавшего приморца - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : МВД России по городу Уссурийску
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и несколько километров по бездорожью пронесли на руках приморца, который уехал на машине на рыбалку и не вернулся домой, сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.
О ЧП сообщила 81-летняя жительница приморского Уссурийска. Она рассказала полицейским, что сын на автомобиле уехал на рыбалку в район села Борисовка и несколько дней не выходил на связь. Лейтенант полиции Станислав Колодиев и старшина полиции Данил Клименчук выехали в район предполагаемой пропажи человека. Поиск результатов не дал, но инспекторы ДПС пытались связаться по телефону с пропавшим и, наконец, это удалось. Мужчина смог передать им примерные координаты местонахождения.
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Сотрудники ГИБДД, не дожидаясь приезда спасателей, оставив машину, продолжили обследовать местность самостоятельно. В одном из оврагов они обнаружили внедорожник, где находился 51-летний житель Уссурийска. Выяснилось, что пострадавший ехал по бездорожью и провалился в овраг.
© Фото : МВД России по городу УссурийскуСотрудник службы госавтоинспекции, участвовавший в поисках приморца
Сотрудник службы госавтоинспекции, участвовавший в поисках приморца - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : МВД России по городу Уссурийску
Сотрудник службы госавтоинспекции, участвовавший в поисках приморца
"Госавтоинспекторы помогли обессиленному мужчине выбраться из салона автомашины, а затем, поочередно неся его на себе, преодолели несколько километров пути по лесополосе и бездорожью. Добравшись до патрульной автомашины, они передали приморца родственникам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря четким и слаженным действиям инспекторов ДПС жизнь приморца была спасена. "Родственники и попавший в беду гражданин выразили признательность и слова благодарности сотрудникам полиции", - уточнили в ведомстве.
© Фото : МВД России по городу УссурийскуСотрудник службы госавтоинспекции, участвовавший в поисках приморца
Сотрудник службы госавтоинспекции, участвовавший в поисках приморца - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : МВД России по городу Уссурийску
Сотрудник службы госавтоинспекции, участвовавший в поисках приморца
Последние две недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур воздуха в крае.
В Уссурийском районе температура воздуха превышала + 30 градусов.
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