https://ria.ru/20210731/rozysk-1743724388.html

Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках

Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках - РИА Новости, 31.07.2021

Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и несколько километров по бездорожью пронесли на руках приморца, который уехал на машине на рыбалку и не вернулся домой,... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T06:21

2021-07-31T06:21

2021-07-31T12:12

происшествия

уссурийск

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и несколько километров по бездорожью пронесли на руках приморца, который уехал на машине на рыбалку и не вернулся домой, сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.О ЧП сообщила 81-летняя жительница приморского Уссурийска. Она рассказала полицейским, что сын на автомобиле уехал на рыбалку в район села Борисовка и несколько дней не выходил на связь. Лейтенант полиции Станислав Колодиев и старшина полиции Данил Клименчук выехали в район предполагаемой пропажи человека. Поиск результатов не дал, но инспекторы ДПС пытались связаться по телефону с пропавшим и, наконец, это удалось. Мужчина смог передать им примерные координаты местонахождения.Сотрудники ГИБДД, не дожидаясь приезда спасателей, оставив машину, продолжили обследовать местность самостоятельно. В одном из оврагов они обнаружили внедорожник, где находился 51-летний житель Уссурийска. Выяснилось, что пострадавший ехал по бездорожью и провалился в овраг."Госавтоинспекторы помогли обессиленному мужчине выбраться из салона автомашины, а затем, поочередно неся его на себе, преодолели несколько километров пути по лесополосе и бездорожью. Добравшись до патрульной автомашины, они передали приморца родственникам", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря четким и слаженным действиям инспекторов ДПС жизнь приморца была спасена. "Родственники и попавший в беду гражданин выразили признательность и слова благодарности сотрудникам полиции", - уточнили в ведомстве.Последние две недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур воздуха в крае.В Уссурийском районе температура воздуха превышала + 30 градусов.

https://ria.ru/20210702/telo-1739573025.html

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уссурийск

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происшествия, уссурийск