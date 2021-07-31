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США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы"
США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы" - РИА Новости, 31.07.2021
США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы"
Военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщил The Drive. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:22
2021-07-31T15:02
в мире
сша
вашингтон (город)
москва
lockheed martin
космос - риа наука
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщил The Drive.Тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По информации военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить "ценные данные": в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ отмечали, что AGM-183A может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы — за 20 минут.Вашингтон предполагает направить 3,2 миллиарда долларов на одни только исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/raketa-1740581025.html
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в мире, сша, вашингтон (город), москва, lockheed martin , космос - риа наука, b-52
11:22 31.07.2021 (обновлено: 15:02 31.07.2021)
 
США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы"

ВВС США во второй раз провели неудачные летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщил The Drive.
Тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По информации военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить "ценные данные": в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 12:18В мире
США испытали прототип своей первой гиперзвуковой ракеты
Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ отмечали, что AGM-183A может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы — за 20 минут.
Вашингтон предполагает направить 3,2 миллиарда долларов на одни только исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 11:42
В США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия
 
В миреСШАВашингтон (город)МоскваLockheed MartinКосмос - РИА НаукаB-52
 
 
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