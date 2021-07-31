https://ria.ru/20210731/raketa-1743745830.html

США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы"

США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы" - РИА Новости, 31.07.2021

США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы"

Военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщил The Drive. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:22

2021-07-31T11:22

2021-07-31T15:02

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщил The Drive.Тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По информации военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить "ценные данные": в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ отмечали, что AGM-183A может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы — за 20 минут.Вашингтон предполагает направить 3,2 миллиарда долларов на одни только исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/raketa-1740581025.html

https://ria.ru/20210719/giperzvuk-1741819826.html

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в мире, сша, вашингтон (город), москва, lockheed martin , космос - риа наука, b-52