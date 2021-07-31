https://ria.ru/20210731/raketa-1743745830.html
США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы"
США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы" - РИА Новости, 31.07.2021
США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы"
Военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщил The Drive. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:22
2021-07-31T11:22
2021-07-31T15:02
в мире
сша
вашингтон (город)
москва
lockheed martin
космос - риа наука
b-52
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891462_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7e06e62e47d5e41ce59eae91bc5bc828.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщил The Drive.Тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По информации военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить "ценные данные": в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ отмечали, что AGM-183A может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы — за 20 минут.Вашингтон предполагает направить 3,2 миллиарда долларов на одни только исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/raketa-1740581025.html
https://ria.ru/20210719/giperzvuk-1741819826.html
сша
вашингтон (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891462_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_ec8e5e6bffea50f8aa5c28ec5f195fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город), москва, lockheed martin , космос - риа наука, b-52
11:22 31.07.2021 (обновлено: 15:02 31.07.2021)
США дважды провалили испытание ракеты, "способной долететь до Москвы"
ВВС США во второй раз провели неудачные летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A