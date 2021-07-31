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В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в регионах
В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в регионах - РИА Новости, 31.07.2021
В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в регионах
Необходимый резерв определен в случае ухудшения обстановки с пожарами в Якутии, количество авиатехники будет увеличено, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T13:45
2021-07-31T14:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
бе-200
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Необходимый резерв определен в случае ухудшения обстановки с пожарами в Якутии, количество авиатехники будет увеличено, сообщает МЧС РФ."В случае ухудшения обстановки определен необходимый резерв и количество авиационной техники будет увеличено. Кроме того, для усиления наземной группировки и прокладки минерализованных полос Минобороны России в ближайшее время будет передана специальная тяжелая техника", - говорится в сообщении.Сообщается, что в Якутии проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Обстановка в восточном и центральном районах республики стабилизировалась, в некоторых районах до сих пор наблюдается задымление.Добавляется, что на особом контроле находится обстановка в Вилюйском районе, где сосредоточена авиационная группировка МЧС, МО, Авиалесоохраны, республиканской авиации. Всего задействовано 27 единиц авиационной техники, в том числе три самолета Бе-200.Отмечается, что в настоящее время в России действуют 267 очагов лесных пожаров, 47 из которых локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На особом контроле остается пожароопасная обстановка в Якутии."В ряде регионов РФ ситуация стабилизируется благодаря четкой и слаженной работе сил и средств РСЧС. Накануне в Республике Карелия снят режим "чрезвычайная ситуация". Все очаги пожаров локализованы, а на островах – ликвидированы", - сообщили в МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), бе-200
13:45 31.07.2021 (обновлено: 14:12 31.07.2021)
 
В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в регионах

МЧС: в восточном и центральном районах Якутии ситуация с пожарами стабилизировалась

© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудники "Авиалесоохраны" проводят противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии
Сотрудники Авиалесоохраны проводят противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Необходимый резерв определен в случае ухудшения обстановки с пожарами в Якутии, количество авиатехники будет увеличено, сообщает МЧС РФ.
"В случае ухудшения обстановки определен необходимый резерв и количество авиационной техники будет увеличено. Кроме того, для усиления наземной группировки и прокладки минерализованных полос Минобороны России в ближайшее время будет передана специальная тяжелая техника", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Якутии проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Обстановка в восточном и центральном районах республики стабилизировалась, в некоторых районах до сих пор наблюдается задымление.
Добавляется, что на особом контроле находится обстановка в Вилюйском районе, где сосредоточена авиационная группировка МЧС, МО, Авиалесоохраны, республиканской авиации. Всего задействовано 27 единиц авиационной техники, в том числе три самолета Бе-200.
Лесные пожары в России: регионы повышенной опасности и динамика за пять лет
Вчера, 16:23Инфографика
Лесные пожары в России: регионы повышенной опасности и динамика за пять лет
Отмечается, что в настоящее время в России действуют 267 очагов лесных пожаров, 47 из которых локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На особом контроле остается пожароопасная обстановка в Якутии.
"В ряде регионов РФ ситуация стабилизируется благодаря четкой и слаженной работе сил и средств РСЧС. Накануне в Республике Карелия снят режим "чрезвычайная ситуация". Все очаги пожаров локализованы, а на островах – ликвидированы", - сообщили в МЧС.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)Природные пожары в РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Бе-200
 
 
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