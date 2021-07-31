https://ria.ru/20210731/pozhary-1743762892.html

В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в регионах

В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в регионах - РИА Новости, 31.07.2021

В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в регионах

Необходимый резерв определен в случае ухудшения обстановки с пожарами в Якутии, количество авиатехники будет увеличено, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T13:45

2021-07-31T13:45

2021-07-31T14:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

бе-200

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Необходимый резерв определен в случае ухудшения обстановки с пожарами в Якутии, количество авиатехники будет увеличено, сообщает МЧС РФ."В случае ухудшения обстановки определен необходимый резерв и количество авиационной техники будет увеличено. Кроме того, для усиления наземной группировки и прокладки минерализованных полос Минобороны России в ближайшее время будет передана специальная тяжелая техника", - говорится в сообщении.Сообщается, что в Якутии проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Обстановка в восточном и центральном районах республики стабилизировалась, в некоторых районах до сих пор наблюдается задымление.Добавляется, что на особом контроле находится обстановка в Вилюйском районе, где сосредоточена авиационная группировка МЧС, МО, Авиалесоохраны, республиканской авиации. Всего задействовано 27 единиц авиационной техники, в том числе три самолета Бе-200.Отмечается, что в настоящее время в России действуют 267 очагов лесных пожаров, 47 из которых локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На особом контроле остается пожароопасная обстановка в Якутии."В ряде регионов РФ ситуация стабилизируется благодаря четкой и слаженной работе сил и средств РСЧС. Накануне в Республике Карелия снят режим "чрезвычайная ситуация". Все очаги пожаров локализованы, а на островах – ликвидированы", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), бе-200