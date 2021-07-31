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Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом - РИА Новости, 31.07.2021

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом: они обсудили ситуацию с лесными пожарами на юге республики и сотрудничество в... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T12:04

2021-07-31T12:04

2021-07-31T13:52

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

лесные пожары в турции

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом: они обсудили ситуацию с лесными пожарами на юге республики и сотрудничество в других областях, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер подтвердил, что Москва продолжит помогать Анкаре, а Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".Стороны также позитивно оценили итоги состоявшегося накануне заседания двусторонней межправительственной комиссии. Кроме того, они выразили обоюдный настрой на совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.Сейчас в южных регионах Турции бушуют лесные пожары. Очаги возгорания фиксировали в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие, спасатели взяли их под контроль. Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания. В то же время российское генконсульство призвало россиян быть готовыми к эвакуациям и другим чрезвычайным мерам властей.

турция

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, лесные пожары в турции, россия