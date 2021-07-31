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Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом - РИА Новости, 31.07.2021
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом: они обсудили ситуацию с лесными пожарами на юге республики и сотрудничество в... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:04
2021-07-31T13:52
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
лесные пожары в турции
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом: они обсудили ситуацию с лесными пожарами на юге республики и сотрудничество в других областях, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер подтвердил, что Москва продолжит помогать Анкаре, а Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".Стороны также позитивно оценили итоги состоявшегося накануне заседания двусторонней межправительственной комиссии. Кроме того, они выразили обоюдный настрой на совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.Сейчас в южных регионах Турции бушуют лесные пожары. Очаги возгорания фиксировали в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие, спасатели взяли их под контроль. Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания. В то же время российское генконсульство призвало россиян быть готовыми к эвакуациям и другим чрезвычайным мерам властей.
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реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, лесные пожары в турции, россия
12:04 31.07.2021 (обновлено: 13:52 31.07.2021)
 
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Президент России Путин по телефону обсудил с главой Турции Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом: они обсудили ситуацию с лесными пожарами на юге республики и сотрудничество в других областях, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер подтвердил, что Москва продолжит помогать Анкаре, а Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".
Стороны также позитивно оценили итоги состоявшегося накануне заседания двусторонней межправительственной комиссии. Кроме того, они выразили обоюдный настрой на совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
Сейчас в южных регионах Турции бушуют лесные пожары. Очаги возгорания фиксировали в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие, спасатели взяли их под контроль. Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания.
В то же время российское генконсульство призвало россиян быть готовыми к эвакуациям и другим чрезвычайным мерам властей.
Лесные пожары в Турции
29 июля, 20:29Инфографика
Лесные пожары в Турции
Инфографика
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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинЛесные пожары в ТурцииРоссия
 
 
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