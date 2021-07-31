12:04 31.07.2021 (обновлено: 13:52 31.07.2021)
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Президент России Путин по телефону обсудил с главой Турции Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом: они обсудили ситуацию с лесными пожарами на юге республики и сотрудничество в других областях, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер подтвердил, что Москва продолжит помогать Анкаре, а Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".
Стороны также позитивно оценили итоги состоявшегося накануне заседания двусторонней межправительственной комиссии. Кроме того, они выразили обоюдный настрой на совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
Сейчас в южных регионах Турции бушуют лесные пожары. Очаги возгорания фиксировали в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие, спасатели взяли их под контроль. Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания.
В то же время российское генконсульство призвало россиян быть готовыми к эвакуациям и другим чрезвычайным мерам властей.