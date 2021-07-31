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Открытое горение в общежитии нижегородского медуниверситета ликвидировали
Открытое горение в общежитии нижегородского медуниверситета ликвидировали - РИА Новости, 31.07.2021
Открытое горение в общежитии нижегородского медуниверситета ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение в общежитии Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T21:36
2021-07-31T21:36
2021-07-31T21:42
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в общежитии Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России."Открытое горение в нижегородском медуниверситете ликвидировано в 21.23", - говорится в сообщении.Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие № 3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17.23. В 18.13 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасено 25 человек, 65 эвакуированы. Огонь по перекрытиям перешел на чердак, площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 75 человек и 35 единиц техники. При пожаре пострадали семь человек, пятерым из них помощь оказана на месте, двое госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести.По словам ректора вуза Николая Карякина, здание сильно повреждено и временно не пригодно для проживания, его жильцов расселяют. Как уточнили агентству в пресс-службе вуза, в общежитии проживают иностранные студенты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/pozhar-1743802093.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, россия
21:36 31.07.2021 (обновлено: 21:42 31.07.2021)
Открытое горение в общежитии нижегородского медуниверситета ликвидировали
Открытое горение в общежитии нижегородского медуниверситета ликвидировали