https://ria.ru/20210731/pozhar-1743803088.html

Пожарные локализовали возгорание в нижегородском медуниверситете

Пожарные локализовали возгорание в нижегородском медуниверситете - РИА Новости, 31.07.2021

Пожарные локализовали возгорание в нижегородском медуниверситете

Пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде локализован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T20:51

2021-07-31T20:51

2021-07-31T20:51

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580141219_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b8fc9b1d8b58d3a2c30194b176bb6ff0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде локализован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС."В 20:30 объявлена локализация открытого горения. Площадь 1000 квадратных метров", - сообщает ведомство.Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие №3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17:23. В 18:13 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасены 25 человек, 65 эвакуированы. Огонь по перекрытиям перешел на чердак, площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 75 человек и 35 единиц техники.При пожаре пострадали семь человек, пятерым из них помощь оказана на месте, двое госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести.По словам ректора вуза Николая Карякина, здание сильно повреждено и временно не пригодно для проживания, его жильцов расселяют.

https://ria.ru/20210731/pozhar-1743799429.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород