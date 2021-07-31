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Пожарные локализовали возгорание в нижегородском медуниверситете
Пожарные локализовали возгорание в нижегородском медуниверситете - РИА Новости, 31.07.2021
Пожарные локализовали возгорание в нижегородском медуниверситете
Пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде локализован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T20:51
2021-07-31T20:51
2021-07-31T20:51
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде локализован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС."В 20:30 объявлена локализация открытого горения. Площадь 1000 квадратных метров", - сообщает ведомство.Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие №3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17:23. В 18:13 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасены 25 человек, 65 эвакуированы. Огонь по перекрытиям перешел на чердак, площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 75 человек и 35 единиц техники.При пожаре пострадали семь человек, пятерым из них помощь оказана на месте, двое госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести.По словам ректора вуза Николая Карякина, здание сильно повреждено и временно не пригодно для проживания, его жильцов расселяют.
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нижний новгород
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
Пожарные локализовали возгорание в нижегородском медуниверситете
Пожар в нижегородском медуниверситете локализовали на площади в тысячу квадратных метров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости.
Пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
локализован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС
.
"В 20:30 объявлена локализация открытого горения. Площадь 1000 квадратных метров", - сообщает ведомство.
Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие №3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17:23. В 18:13 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасены 25 человек, 65 эвакуированы. Огонь по перекрытиям перешел на чердак, площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 75 человек и 35 единиц техники.
При пожаре пострадали семь человек, пятерым из них помощь оказана на месте, двое госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести.
По словам ректора вуза Николая Карякина, здание сильно повреждено и временно не пригодно для проживания, его жильцов расселяют.