https://ria.ru/20210731/pozhar-1743799429.html

Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде

Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 31.07.2021

Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде семь человек пострадали при пожаре в общежитии Приволжского медицинского университета, сообщили журналистам в ректорате вуза. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T19:32

2021-07-31T19:32

2021-07-31T21:45

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. В Нижнем Новгороде семь человек пострадали при пожаре в общежитии Приволжского медицинского университета, сообщили журналистам в ректорате вуза."Пятерым из них оказана помощь на месте, они отпущены. Еще двое госпитализированы. Один в состоянии легкой степени, у второго — средняя степень тяжести", — заявили в медуниверситете.В субботу в 17:23 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Медицинской, дом 5, начался пожар. Как указали в пресс-службе вуза, по этому адресу находится общежитие для иностранных студентов.Как отметили в региональном управлении МЧС, спасли 25 человек, 65 эвакуировали. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что пожарные продолжают работать на месте происшествия. Огонь по перекрытиям перешел на чердак, его тушат. Задействовали 75 человек и 35 единиц техники.Позднее в МЧС сообщили, что площадь возгорания выросла до тысячи квадратных метров. Его удалось локализовать. В 21:23 открытое горение ликвидировали.По словам ректора вуза Николая Карякина, здание сильно повреждено: выгорели четвертый этаж и кровля."Возгорание произошло в одной из комнат. По словам студентов, они слышали хлопок", — написал Карякин в Instagram. Здание временно непригодно для проживания, его жильцов расселяют.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/pozhar-1743742946.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород