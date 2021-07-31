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Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде
Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 31.07.2021
Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде семь человек пострадали при пожаре в общежитии Приволжского медицинского университета, сообщили журналистам в ректорате вуза. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T19:32
2021-07-31T21:45
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. В Нижнем Новгороде семь человек пострадали при пожаре в общежитии Приволжского медицинского университета, сообщили журналистам в ректорате вуза."Пятерым из них оказана помощь на месте, они отпущены. Еще двое госпитализированы. Один в состоянии легкой степени, у второго — средняя степень тяжести", — заявили в медуниверситете.В субботу в 17:23 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Медицинской, дом 5, начался пожар. Как указали в пресс-службе вуза, по этому адресу находится общежитие для иностранных студентов.Как отметили в региональном управлении МЧС, спасли 25 человек, 65 эвакуировали. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что пожарные продолжают работать на месте происшествия. Огонь по перекрытиям перешел на чердак, его тушат. Задействовали 75 человек и 35 единиц техники.Позднее в МЧС сообщили, что площадь возгорания выросла до тысячи квадратных метров. Его удалось локализовать. В 21:23 открытое горение ликвидировали.По словам ректора вуза Николая Карякина, здание сильно повреждено: выгорели четвертый этаж и кровля."Возгорание произошло в одной из комнат. По словам студентов, они слышали хлопок", — написал Карякин в Instagram. Здание временно непригодно для проживания, его жильцов расселяют.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
19:32 31.07.2021 (обновлено: 21:45 31.07.2021)
 
Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде

Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
Пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. В Нижнем Новгороде семь человек пострадали при пожаре в общежитии Приволжского медицинского университета, сообщили журналистам в ректорате вуза.
"Пятерым из них оказана помощь на месте, они отпущены. Еще двое госпитализированы. Один в состоянии легкой степени, у второго — средняя степень тяжести", — заявили в медуниверситете.
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
Пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
В субботу в 17:23 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Медицинской, дом 5, начался пожар. Как указали в пресс-службе вуза, по этому адресу находится общежитие для иностранных студентов.
Как отметили в региональном управлении МЧС, спасли 25 человек, 65 эвакуировали. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что пожарные продолжают работать на месте происшествия. Огонь по перекрытиям перешел на чердак, его тушат. Задействовали 75 человек и 35 единиц техники.
Позднее в МЧС сообщили, что площадь возгорания выросла до тысячи квадратных метров. Его удалось локализовать. В 21:23 открытое горение ликвидировали.
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
Пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
По словам ректора вуза Николая Карякина, здание сильно повреждено: выгорели четвертый этаж и кровля.
"Возгорание произошло в одной из комнат. По словам студентов, они слышали хлопок", — написал Карякин в Instagram.
Здание временно непригодно для проживания, его жильцов расселяют.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
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