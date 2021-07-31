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Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы Турции зоной бедствия
Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы Турции зоной бедствия - РИА Новости, 31.07.2021
Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы Турции зоной бедствия
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:46
2021-07-31T10:46
2021-07-31T12:26
в мире
турция
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 31 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия."Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации, возместить ущерб и сделать все возможное для того, чтобы ситуация улучшилась", — говорится в записи на его странице в Twitter.По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, за последние три дня спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания. Продолжаются 11 пожаров в южных провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие.Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания.В то же время российское генконсульство призвало россиян быть готовыми к эвакуациям и другим чрезвычайным мерам властей.
https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743636737.html
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в мире, турция, лесные пожары в турции
10:46 31.07.2021 (обновлено: 12:26 31.07.2021)
Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы Турции зоной бедствия
Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров южные регионы Турции зоной бедствия