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На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар - РИА Новости, 31.07.2021
На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
Пожар произошел в ночь на субботу на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T07:45
2021-07-31T07:45
происшествия
хабаровск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на субботу на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО)Округ добавляет, что причины возгорания устанавливаются.
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происшествия, хабаровск
07:45 31.07.2021
 
На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар

На территории военного клинического госпиталя в Хабаровске произошел пожар

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на субботу на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО)
"Тридцать первого июля в 00.50 (17.50 мск) местного времени на открытой площадке территории окружного военного клинического госпиталя города Хабаровск произошло возгорание строительных материалов. Силами пожарных расчетов возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВО.
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 18:40
Один человек погиб из-за пожара на комбинате в Ростовской области
Округ добавляет, что причины возгорания устанавливаются.
 
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