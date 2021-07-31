https://ria.ru/20210731/pozhar-1743727470.html

На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар

На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар - РИА Новости, 31.07.2021

На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар

Пожар произошел в ночь на субботу на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T07:45

2021-07-31T07:45

2021-07-31T07:45

происшествия

хабаровск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на субботу на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО)Округ добавляет, что причины возгорания устанавливаются.

https://ria.ru/20210730/pozhar-1743686772.html

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск