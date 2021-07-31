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На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар - РИА Новости, 31.07.2021
На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
Пожар произошел в ночь на субботу на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T07:45
2021-07-31T07:45
2021-07-31T07:45
происшествия
хабаровск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на субботу на территории окружного военного клинического госпиталя в Хабаровске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО)Округ добавляет, что причины возгорания устанавливаются.
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происшествия, хабаровск
На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
На территории военного клинического госпиталя в Хабаровске произошел пожар