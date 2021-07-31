https://ria.ru/20210731/pozhar-1743726388.html

В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров

В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров - РИА Новости, 31.07.2021

В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров

За сутки в Якутии ликвидировали семь природных пожаров на площади более 77 тысяч гектаров, сообщила руководитель пресс-службы ГУМЧС России по региону Ксения... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T07:04

2021-07-31T07:04

2021-07-31T07:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За сутки в Якутии ликвидировали семь природных пожаров на площади более 77 тысяч гектаров, сообщила руководитель пресс-службы ГУМЧС России по региону Ксения Рахматулина."На территории Республики Саха (Якутия) за сутки ликвидировано семь природных пожаров на общей площади свыше 77 тысяч гектаров. На сложных участках пожара работают сотрудники МЧС России. Для защиты населенных пунктов в поселках Бясь-Кюёль и Кырыкый проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров", - сказала Рахматулина.Она добавила, что авиацию МЧС применяют в Хангаласском и Кобяйском районах. За сутки слито 237 тонн воды, переброшено 40 пожарных к труднодоступным очагам. Всего в тушении задействовано более 2 тысяч человек и порядка 300 единиц техники. Продолжается контроль за содержанием химических веществ в воздухе.

https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии