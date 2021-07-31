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Москвичей предупредили о гребне антициклона
Москвичей предупредили о гребне антициклона - РИА Новости, 31.07.2021
Москвичей предупредили о гребне антициклона
Переменная облачность без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T09:38
2021-07-31T09:38
2021-07-31T09:52
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется под влиянием небольшого промежуточного гребня антициклона. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 25-27, по области от 23 до 28 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, днём - с отдельными порывами до 12 метров в секунду", - рассказал Леус.По его словам, давление слабо растет, но пока ниже нормы - 742 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус
09:38 31.07.2021 (обновлено: 09:52 31.07.2021)
Москвичей предупредили о гребне антициклона
В Москве в субботу ожидается переменная облачность без осадков и до 27 градусов тепла