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Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой - РИА Новости, 31.07.2021
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой
"Известия" опубликовали видео с места столкновения грузовика с поездом, следовавшим из Ейска в Москву. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T17:19
2021-07-31T17:19
2021-07-31T17:31
происшествия
общество
москва
авто
московская железная дорога
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места столкновения грузовика с поездом, следовавшим из Ейска в Москву.Судя по кадрам, к месту ЧП на замену прибыл головной поезд, к нему прицепили вагоны с пассажирами. Состав отправился в столицу, на Киевский вокзал, по альтернативному маршруту — через Большое кольцо Московской железной дороги.Авария произошла сегодня днем в Ферзиковском районе. Водитель цементовоза выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. В результате три колесные пары локомотива сошли с рельсов.По информации экстренных служб, в поезде находились более 400 пассажиров, в том числе 125 детей. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, погиб.
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происшествия, общество, москва, авто, московская железная дорога
17:19 31.07.2021 (обновлено: 17:31 31.07.2021)
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой
В Сети опубликовали видео с места столкновения пассажирского поезда Ейск — Москва и грузовика