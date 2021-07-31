https://ria.ru/20210731/poezd-1743786638.html

Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой

Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой - РИА Новости, 31.07.2021

Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой

"Известия" опубликовали видео с места столкновения грузовика с поездом, следовавшим из Ейска в Москву. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T17:19

2021-07-31T17:19

2021-07-31T17:31

происшествия

общество

москва

авто

московская железная дорога

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места столкновения грузовика с поездом, следовавшим из Ейска в Москву.Судя по кадрам, к месту ЧП на замену прибыл головной поезд, к нему прицепили вагоны с пассажирами. Состав отправился в столицу, на Киевский вокзал, по альтернативному маршруту — через Большое кольцо Московской железной дороги.Авария произошла сегодня днем в Ферзиковском районе. Водитель цементовоза выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. В результате три колесные пары локомотива сошли с рельсов.По информации экстренных служб, в поезде находились более 400 пассажиров, в том числе 125 детей. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, погиб.

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2021

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происшествия, общество, москва, авто, московская железная дорога