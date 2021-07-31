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Для транспортировки пассажиров с места ЧП под Калугой направили поезд
Для транспортировки пассажиров с места ЧП под Калугой направили поезд - РИА Новости, 31.07.2021
Для транспортировки пассажиров с места ЧП под Калугой направили поезд
Поезд направлен из Алексина для дальнейшей транспортировки пассажиров с места ДТП под Калугой, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:45
2021-07-31T15:45
происшествия
ейск
москва
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россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поезд направлен из Алексина для дальнейшей транспортировки пассажиров с места ДТП под Калугой, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области, первые два вагона сошли с рельсов."С города Алексина направлен поезд для дальнейшей транспортировки пассажиров. К сожалению, погиб водитель цементовоза. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что поезд состоит из десяти вагонов, в которых находилось 465 человек, все пассажиры самостоятельно вышли из них до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
https://ria.ru/20210731/gruzovik-1743771313.html
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происшествия, ейск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
15:45 31.07.2021
 
Для транспортировки пассажиров с места ЧП под Калугой направили поезд

Из Алексина направили поезд для транспортировки пассажиров с места ДТП под Калугой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поезд направлен из Алексина для дальнейшей транспортировки пассажиров с места ДТП под Калугой, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что поезд ЕйскМосква столкнулся с грузовиком в Калужской области, первые два вагона сошли с рельсов.
"С города Алексина направлен поезд для дальнейшей транспортировки пассажиров. К сожалению, погиб водитель цементовоза. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поезд состоит из десяти вагонов, в которых находилось 465 человек, все пассажиры самостоятельно вышли из них до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
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ПроисшествияЕйскМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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