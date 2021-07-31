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Для транспортировки пассажиров с места ЧП под Калугой направили поезд

Для транспортировки пассажиров с места ЧП под Калугой направили поезд - РИА Новости, 31.07.2021

Для транспортировки пассажиров с места ЧП под Калугой направили поезд

Поезд направлен из Алексина для дальнейшей транспортировки пассажиров с места ДТП под Калугой, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:45

2021-07-31T15:45

2021-07-31T15:45

происшествия

ейск

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поезд направлен из Алексина для дальнейшей транспортировки пассажиров с места ДТП под Калугой, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что поезд Ейск — Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области, первые два вагона сошли с рельсов."С города Алексина направлен поезд для дальнейшей транспортировки пассажиров. К сожалению, погиб водитель цементовоза. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что поезд состоит из десяти вагонов, в которых находилось 465 человек, все пассажиры самостоятельно вышли из них до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

https://ria.ru/20210731/gruzovik-1743771313.html

ейск

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ейск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия