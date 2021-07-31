https://ria.ru/20210731/poezd-1743773947.html

На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор

На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор - РИА Новости, 31.07.2021

На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор

Калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место столкновения поезда Ейск-Москва с грузовиком, ведомство проводит проверку по факту ДТП, сообщила РИА РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:29

2021-07-31T15:29

2021-07-31T15:34

происшествия

калужская область

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место столкновения поезда Ейск-Москва с грузовиком, ведомство проводит проверку по факту ДТП, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.Ранее власти Калужской области сообщили, что поезд Ейск-Москва столкнулся с цементовозом в регионе в Ферзиковском районе. Пассажиры поезда не пострадали. На месте работают оперативные службы."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием. Калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место", - сказала Короткова.

https://ria.ru/20210731/gruzovik-1743771313.html

калужская область

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происшествия, калужская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура