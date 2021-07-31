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На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор
На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор - РИА Новости, 31.07.2021
На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор
Калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место столкновения поезда Ейск-Москва с грузовиком, ведомство проводит проверку по факту ДТП, сообщила РИА РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:29
2021-07-31T15:34
происшествия
калужская область
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место столкновения поезда Ейск-Москва с грузовиком, ведомство проводит проверку по факту ДТП, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.Ранее власти Калужской области сообщили, что поезд Ейск-Москва столкнулся с цементовозом в регионе в Ферзиковском районе. Пассажиры поезда не пострадали. На месте работают оперативные службы."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием. Калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место", - сказала Короткова.
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происшествия, калужская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура
15:29 31.07.2021 (обновлено: 15:34 31.07.2021)
 
На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор

Транспортный прокурор Денис Косик выехал на место столкновения поезда Ейск—Москва с грузовиком

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место столкновения поезда Ейск-Москва с грузовиком, ведомство проводит проверку по факту ДТП, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
Ранее власти Калужской области сообщили, что поезд Ейск-Москва столкнулся с цементовозом в регионе в Ферзиковском районе. Пассажиры поезда не пострадали. На месте работают оперативные службы.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием. Калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место", - сказала Короткова.
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ПроисшествияКалужская областьМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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