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При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека - РИА Новости, 31.07.2021
При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
Два человека пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Калужской области, при ДТП произошел сход трех колесных пар локомотива, сообщает... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:55
2021-07-31T14:56
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Калужской области, при ДТП произошел сход трех колесных пар локомотива, сообщает Московская железная дорога (МЖД).По данным ГУ МЧС, поезд Адлер-Москва столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в 4 километрах от населенного пункта Ферзиково. Правительство региона сообщило, что водитель грузовика погиб, пассажиры поезда не пострадали. В настоящий момент пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения."В результате столкновения произошел сход трех колесных пар локомотива. На место незамедлительно были направлены два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово. В результате ДТП машинист и помощник машиниста не пострадали, к поездной бригаде за медицинской помощью с незначительными травмами, по предварительной информации, обратились два человека", - сообщает МЖД.
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происшествия, калужская область
14:55 31.07.2021 (обновлено: 14:56 31.07.2021)
 
При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека

МЖД: при столкновении поезда в грузовиком в Калужской области пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Калужской области, при ДТП произошел сход трех колесных пар локомотива, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
По данным ГУ МЧС, поезд Адлер-Москва столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в 4 километрах от населенного пункта Ферзиково. Правительство региона сообщило, что водитель грузовика погиб, пассажиры поезда не пострадали. В настоящий момент пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
11:17
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
"В результате столкновения произошел сход трех колесных пар локомотива. На место незамедлительно были направлены два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово. В результате ДТП машинист и помощник машиниста не пострадали, к поездной бригаде за медицинской помощью с незначительными травмами, по предварительной информации, обратились два человека", - сообщает МЖД.
 
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