https://ria.ru/20210731/peru-1743729497.html

Президент Перу Кастильо назначил министров финансов и юстиции

Президент Перу Кастильо назначил министров финансов и юстиции - РИА Новости, 31.07.2021

Президент Перу Кастильо назначил министров финансов и юстиции

Президент Перу Педро Кастильо привел к присяге двух новых министров своего кабинета - финансов и юстиции, важнейший портфель экономики и финансов в левом... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T08:21

2021-07-31T08:21

2021-07-31T08:21

в мире

перу

боливия

эквадор

всемирный банк

педро кастильо

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МЕХИКО, 31 июл - РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо привел к присяге двух новых министров своего кабинета - финансов и юстиции, важнейший портфель экономики и финансов в левом перуанском правительстве достался умеренному экономисту Педро Франке с опытом работы в системах социального и медицинского страхования и во Всемирном банке."(Работать) ради устойчивого прогресса в направлении хорошей жизни с равными возможностями без различия пола, этнической принадлежности или сексуальной ориентации. Ради демократии и национального согласия. Да, клянусь", - заявил на присяге новый руководитель финансового блока правительства Перу Франке, церемонию транслировала администрация президента в своем Twitter.Магистр и профессор экономики, Педро Франке имеет большой опыт работы на госслужбе, где он управлял системами медицинского и социального страхования, а также во Всемирном банке - в должности старшего экономиста по человеческому развитию.До последних выборов Франке консультировал экономический блок левой партии "Свободное Перу", с которой Кастильо пришел к президентству, поэтому уже успел дать комментарии относительного планов нового правительства.Экономическая модель, которую предлагает новое правительство Перу, основана на опыте Боливии и Эквадора и предполагает свободу действий для частных компаний при существенной регулирующей роли государства и перераспределении богатств в стране в сторону увеличения социальных расходов и поддержки мелкого бизнеса в городах и на селе."Мы должны перераспределить богатство, особенно богатство горнодобывающей промышленности", - заявлял перед выборами Франке.

https://ria.ru/20210615/peru-1737150044.html

https://ria.ru/20210616/kastilo-1735605596.html

перу

боливия

эквадор

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в мире, перу, боливия, эквадор, всемирный банк, педро кастильо