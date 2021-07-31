Президент Перу Кастильо назначил министров финансов и юстиции
Президент Перу Педро Кастильо назначил министром финансов Педро Франке
МЕХИКО, 31 июл - РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо привел к присяге двух новых министров своего кабинета - финансов и юстиции, важнейший портфель экономики и финансов в левом перуанском правительстве достался умеренному экономисту Педро Франке с опытом работы в системах социального и медицинского страхования и во Всемирном банке.
"(Работать) ради устойчивого прогресса в направлении хорошей жизни с равными возможностями без различия пола, этнической принадлежности или сексуальной ориентации. Ради демократии и национального согласия. Да, клянусь", - заявил на присяге новый руководитель финансового блока правительства Перу Франке, церемонию транслировала администрация президента в своем Twitter.
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Магистр и профессор экономики, Педро Франке имеет большой опыт работы на госслужбе, где он управлял системами медицинского и социального страхования, а также во Всемирном банке - в должности старшего экономиста по человеческому развитию.
До последних выборов Франке консультировал экономический блок левой партии "Свободное Перу", с которой Кастильо пришел к президентству, поэтому уже успел дать комментарии относительного планов нового правительства.
"Мы предлагаем совмещать (развитие) народного хозяйства и рыночной экономики, Хотим, чтобы она прогрессировала и развивалась, особенно в сельском хозяйстве, малом и микробизнесе, на уровне частного предпринимательства, где живет и работает подавляющее большинство перуанцев. И мы хотим, чтобы честные компании создавали рабочие места для экономического прогресса семей. Мы будем неукоснительно уважать семейные сбережения, частную собственность, функционирование рынков и будем поддерживать контролируемую инфляцию", - заявил ранее Франке, которого цитирует на своем сайте радиостанция RPP.
Экономическая модель, которую предлагает новое правительство Перу, основана на опыте Боливии и Эквадора и предполагает свободу действий для частных компаний при существенной регулирующей роли государства и перераспределении богатств в стране в сторону увеличения социальных расходов и поддержки мелкого бизнеса в городах и на селе.
"Мы должны перераспределить богатство, особенно богатство горнодобывающей промышленности", - заявлял перед выборами Франке.
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