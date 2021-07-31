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Президент Перу Кастильо назначил министров финансов и юстиции
Президент Перу Кастильо назначил министров финансов и юстиции - РИА Новости, 31.07.2021
Президент Перу Кастильо назначил министров финансов и юстиции
Президент Перу Педро Кастильо привел к присяге двух новых министров своего кабинета - финансов и юстиции, важнейший портфель экономики и финансов в левом... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:21
2021-07-31T08:21
в мире
перу
боливия
эквадор
всемирный банк
педро кастильо
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МЕХИКО, 31 июл - РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо привел к присяге двух новых министров своего кабинета - финансов и юстиции, важнейший портфель экономики и финансов в левом перуанском правительстве достался умеренному экономисту Педро Франке с опытом работы в системах социального и медицинского страхования и во Всемирном банке."(Работать) ради устойчивого прогресса в направлении хорошей жизни с равными возможностями без различия пола, этнической принадлежности или сексуальной ориентации. Ради демократии и национального согласия. Да, клянусь", - заявил на присяге новый руководитель финансового блока правительства Перу Франке, церемонию транслировала администрация президента в своем Twitter.Магистр и профессор экономики, Педро Франке имеет большой опыт работы на госслужбе, где он управлял системами медицинского и социального страхования, а также во Всемирном банке - в должности старшего экономиста по человеческому развитию.До последних выборов Франке консультировал экономический блок левой партии "Свободное Перу", с которой Кастильо пришел к президентству, поэтому уже успел дать комментарии относительного планов нового правительства.Экономическая модель, которую предлагает новое правительство Перу, основана на опыте Боливии и Эквадора и предполагает свободу действий для частных компаний при существенной регулирующей роли государства и перераспределении богатств в стране в сторону увеличения социальных расходов и поддержки мелкого бизнеса в городах и на селе."Мы должны перераспределить богатство, особенно богатство горнодобывающей промышленности", - заявлял перед выборами Франке.
https://ria.ru/20210615/peru-1737150044.html
https://ria.ru/20210616/kastilo-1735605596.html
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в мире, перу, боливия, эквадор, всемирный банк, педро кастильо
08:21 31.07.2021
 
Президент Перу Кастильо назначил министров финансов и юстиции

Президент Перу Педро Кастильо назначил министром финансов Педро Франке

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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МЕХИКО, 31 июл - РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо привел к присяге двух новых министров своего кабинета - финансов и юстиции, важнейший портфель экономики и финансов в левом перуанском правительстве достался умеренному экономисту Педро Франке с опытом работы в системах социального и медицинского страхования и во Всемирном банке.
"(Работать) ради устойчивого прогресса в направлении хорошей жизни с равными возможностями без различия пола, этнической принадлежности или сексуальной ориентации. Ради демократии и национального согласия. Да, клянусь", - заявил на присяге новый руководитель финансового блока правительства Перу Франке, церемонию транслировала администрация президента в своем Twitter.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 23:51
На выборах президента Перу победил Педро Кастильо
Магистр и профессор экономики, Педро Франке имеет большой опыт работы на госслужбе, где он управлял системами медицинского и социального страхования, а также во Всемирном банке - в должности старшего экономиста по человеческому развитию.
До последних выборов Франке консультировал экономический блок левой партии "Свободное Перу", с которой Кастильо пришел к президентству, поэтому уже успел дать комментарии относительного планов нового правительства.
"Мы предлагаем совмещать (развитие) народного хозяйства и рыночной экономики, Хотим, чтобы она прогрессировала и развивалась, особенно в сельском хозяйстве, малом и микробизнесе, на уровне частного предпринимательства, где живет и работает подавляющее большинство перуанцев. И мы хотим, чтобы честные компании создавали рабочие места для экономического прогресса семей. Мы будем неукоснительно уважать семейные сбережения, частную собственность, функционирование рынков и будем поддерживать контролируемую инфляцию", - заявил ранее Франке, которого цитирует на своем сайте радиостанция RPP.
Экономическая модель, которую предлагает новое правительство Перу, основана на опыте Боливии и Эквадора и предполагает свободу действий для частных компаний при существенной регулирующей роли государства и перераспределении богатств в стране в сторону увеличения социальных расходов и поддержки мелкого бизнеса в городах и на селе.
"Мы должны перераспределить богатство, особенно богатство горнодобывающей промышленности", - заявлял перед выборами Франке.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 00:17
Биография Педро Кастильо
 
В миреПеруБоливияЭквадорВсемирный банкПедро Кастильо
 
 
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