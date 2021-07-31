https://ria.ru/20210731/obschezhitie-1743792666.html

В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета

В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета - РИА Новости, 31.07.2021

В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета

Пожар произошел в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T18:18

2021-07-31T18:18

2021-07-31T18:39

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в общежитии №3 Приволжского медицинского университета на Медицинской улице поступило в субботу в 17.23."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №3. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде ликвидирован, спасены 25 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие № 3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17.23."В 18.13 ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасено 25 человек, 15 эвакуированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210725/pozhar-1742837601.html

нижний новгород

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород