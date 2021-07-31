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В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета
В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета - РИА Новости, 31.07.2021
В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета
Пожар произошел в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T18:18
2021-07-31T18:18
2021-07-31T18:39
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в общежитии №3 Приволжского медицинского университета на Медицинской улице поступило в субботу в 17.23."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №3. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде ликвидирован, спасены 25 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие № 3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17.23."В 18.13 ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасено 25 человек, 15 эвакуированы", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
18:18 31.07.2021 (обновлено: 18:39 31.07.2021)
В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета
В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости.
Пожар произошел в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде
, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС
.
Сообщение о пожаре в общежитии №3 Приволжского медицинского университета на Медицинской улице поступило в субботу в 17.23.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №3. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.
Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде ликвидирован, спасены 25 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие № 3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17.23.
"В 18.13 ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасено 25 человек, 15 эвакуированы", - говорится в сообщении.