Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/obschezhitie-1743792666.html
В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета
В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета - РИА Новости, 31.07.2021
В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета
Пожар произошел в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T18:18
2021-07-31T18:39
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f64d0cd36f0b26ec2a42948402bcdc4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в общежитии №3 Приволжского медицинского университета на Медицинской улице поступило в субботу в 17.23."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №3. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде ликвидирован, спасены 25 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие № 3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17.23."В 18.13 ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасено 25 человек, 15 эвакуированы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210725/pozhar-1742837601.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28d08ef8e16256aa2aaabc11873ac5e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
18:18 31.07.2021 (обновлено: 18:39 31.07.2021)
 
В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета

В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуируют общежитие медуниверситета

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в общежитии №3 Приволжского медицинского университета на Медицинской улице поступило в субботу в 17.23.
Сотрудники пожарной службы тушат пожар а в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 23:17
Пожару в жилом доме в Ростове присвоили четвертый уровень сложности
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №3. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.
Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде ликвидирован, спасены 25 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие № 3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17.23.
"В 18.13 ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасено 25 человек, 15 эвакуированы", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона
15:25Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами
15:25Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
15:19В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
15:15В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе
15:13Павлюченкова и Рублев выиграли олимпийский теннисный турнир в миксте
15:13В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
15:05На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 76 человек
15:00Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебро на ОИ
14:59Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин
14:53Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США
14:51Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август
14:49Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального
14:47Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина"
14:45Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США
14:33Турция вручила Греции ноту протеста из-за убийства своего гражданина
14:29В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2"
14:25Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ
14:25Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России
14:24СМИ: в Киеве подожгли служебный автомобиль посольства Грузии
Лента новостейМолния