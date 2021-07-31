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СК завел дело после нападения ротвейлера на детей в Подмосковье
СК завел дело после нападения ротвейлера на детей в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2021
СК завел дело после нападения ротвейлера на детей в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на двоих детей в Чеховском городском округе, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T20:57
2021-07-31T20:57
2021-07-31T20:57
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на двоих детей в Чеховском городском округе, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.Ранее в СК сообщали, что следственные органы начали проверку обстоятельств нападения собаки на двух детей в Чеховском городском округе."Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 11-месячному мальчику и его 4-летней сестре (ч.1 ст. 118 УК РФ)", - сказала Врадий журналистам.Она отметила, что следователем опрошены мать детей, а также свидетели случившегося, проведен осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.Как сообщала Врадий ранее, мать с двумя детьми подошли к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка. В какой-то момент ротвейлер, находящийся на участке на цепи, сорвался с ошейника и выбежал на улицу. Собака вначале напала на четырехлетнюю девочку, а затем повалила коляску с 11-месячным мальчиком и стала кусать его за голову. Пока мать детей и хозяйка собаки пытались ее остановить, на крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать животное, а затем вызвали скорую помощь.
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чехов
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происшествия, чехов, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий
СК завел дело после нападения ротвейлера на детей в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на двоих детей в Подмосковье
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на двоих детей в Чеховском городском округе, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий
.
Ранее в СК сообщали, что следственные органы начали проверку обстоятельств нападения собаки на двух детей в Чеховском городском округе.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 11-месячному мальчику и его 4-летней сестре (ч.1 ст. 118 УК РФ)", - сказала Врадий журналистам.
Она отметила, что следователем опрошены мать детей, а также свидетели случившегося, проведен осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщала Врадий ранее, мать с двумя детьми подошли к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка. В какой-то момент ротвейлер, находящийся на участке на цепи, сорвался с ошейника и выбежал на улицу. Собака вначале напала на четырехлетнюю девочку, а затем повалила коляску с 11-месячным мальчиком и стала кусать его за голову. Пока мать детей и хозяйка собаки пытались ее остановить, на крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать животное, а затем вызвали скорую помощь.