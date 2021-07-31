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СК начал проверку после нападения собаки на детей в Подмосковье

СК начал проверку после нападения собаки на детей в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2021

СК начал проверку после нападения собаки на детей в Подмосковье

Следственные органы начали проверку после нападения собаки на двух детей в Подмосковье, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T17:48

2021-07-31T17:48

2021-07-31T18:25

происшествия

чехов

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Следственные органы начали проверку после нападения собаки на двух детей в Подмосковье, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий.Инцидент произошел в деревне Филипповское Чеховского городского округа."Тридцать первого июля 2021 года в правоохранительные органы <...> поступило сообщение о том, что двое детей пострадали в результате нападения собаки и были госпитализированы с множественными укушенными ранами", — рассказала Врадий.После этого сотрудники следственного отдела по городу Чехов сразу выехали на место происшествия.По предварительным данным, мать с двумя детьми подошли к частному дому, чтобы купить овощи у хозяйки участка. Находящийся на цепи ротвейлер сорвался с ошейника и выбежал на улицу: вначале он напал на четырехлетнюю девочку, а затем повалил коляску с 11-месячным мальчиком и стал кусать его за голову. Пока мать детей и хозяйка собаки пытались ее остановить, на крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать животное и вызвали скорую помощь

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/yamal-1740339038.html

чехов

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, чехов, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия