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СК начал проверку после нападения собаки на детей в Подмосковье
СК начал проверку после нападения собаки на детей в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2021
СК начал проверку после нападения собаки на детей в Подмосковье
Следственные органы начали проверку после нападения собаки на двух детей в Подмосковье, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T17:48
2021-07-31T17:48
2021-07-31T18:25
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Следственные органы начали проверку после нападения собаки на двух детей в Подмосковье, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий.Инцидент произошел в деревне Филипповское Чеховского городского округа."Тридцать первого июля 2021 года в правоохранительные органы <...> поступило сообщение о том, что двое детей пострадали в результате нападения собаки и были госпитализированы с множественными укушенными ранами", — рассказала Врадий.После этого сотрудники следственного отдела по городу Чехов сразу выехали на место происшествия.По предварительным данным, мать с двумя детьми подошли к частному дому, чтобы купить овощи у хозяйки участка. Находящийся на цепи ротвейлер сорвался с ошейника и выбежал на улицу: вначале он напал на четырехлетнюю девочку, а затем повалил коляску с 11-месячным мальчиком и стал кусать его за голову. Пока мать детей и хозяйка собаки пытались ее остановить, на крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать животное и вызвали скорую помощь
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/yamal-1740339038.html
чехов
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происшествия, чехов, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
17:48 31.07.2021 (обновлено: 18:25 31.07.2021)
СК начал проверку после нападения собаки на детей в Подмосковье
СК начал проверку после нападения собаки на детей в Подмосковье