https://ria.ru/20210731/mks-1743716058.html

Космонавт рассказал о вылетевшем болте из нового модуля "Наука" на МКС

Космонавт рассказал о вылетевшем болте из нового модуля "Наука" на МКС - РИА Новости, 31.07.2021

Космонавт рассказал о вылетевшем болте из нового модуля "Наука" на МКС

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что в новом модуле "Наука" всё в порядке и пыли нет, но при открытии люка... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T00:29

2021-07-31T00:29

2021-07-31T00:29

хочу стать космонавтом

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что в новом модуле "Наука" всё в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт, следует из переговоров экипажа, транслируемых НАСА.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль."Визуально всё было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра", - сказал Новицкий специалисту центра, отвечая на вопрос о состоянии модуля."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://ria.ru/20210730/nasa-1743710037.html

https://ria.ru/20210730/mks-1743665784.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий