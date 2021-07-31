https://ria.ru/20210731/memorial-1743753254.html
Замминистра обороны открыл мемориал воинам тыла
Замминистра обороны открыл мемориал воинам тыла - РИА Новости, 31.07.2021
Замминистра обороны открыл мемориал воинам тыла
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на базе 100-го отдельного полка обеспечения открыл в субботу мемориал воинам тыла, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:19
2021-07-31T12:19
2021-07-31T12:24
безопасность
дмитрий булгаков
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на базе 100-го отдельного полка обеспечения открыл в субботу мемориал воинам тыла, сообщили в Минобороны РФ."Мы вспоминаем всех тружеников тыла, кто приближал победы наших воинов, кто напряжением всех своих сил помогал добывать успех в сражениях. В годы Великой Отечественной работники тыла доставили в действующую армию десятки миллионов снарядов и мин, шинелей и гимнастерок, миллиарды патронов, миллионы тонн продовольствия и горючего", - отметил Булгаков, слова которого приводят в Минобороны.Замминистра добавил, что подразделениями тыла было восстановлено более сотни тысяч километров железнодорожных магистралей, автомобильных дорог, возвращены в строй после лечения миллионы раненых и больных. "Подвиг поколения победителей, их мужество и стойкость, желание выстоять и сокрушить врага мы не забудем никогда", - подчеркнул заместитель министра обороны на открытии мемориала.Булгаков и почётные гости возложили цветы к мемориалу.Кроме того, замминистра обороны поздравил новобранцев 100-го отдельного полка обеспечения с приведением к военной присяге. Было приведено к присяге более 60 военнослужащих из шестнадцати регионов страны.Обращаясь к новобранцам, Булгаков выразил уверенность, что они сохранят в памяти этот день на всю жизнь.Первого августа 2021 года одна из старейших служб обеспечения российской армии - тыл ВС РФ отмечает 321-ю годовщину со дня своего основания. Сегодня задачи материально-технического обеспечения выполняют более 160 тысяч военнослужащих и более 145 тысяч человек гражданского персонала.
https://ria.ru/20210621/memorial-1737872424.html
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безопасность, дмитрий булгаков, вооруженные силы рф, россия
12:19 31.07.2021 (обновлено: 12:24 31.07.2021)
Замминистра обороны открыл мемориал воинам тыла
Замминистра обороны Булгаков на базе 100-го отдельного полка обеспечения открыл мемориал воинам тыла
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Заместитель министра обороны РФ
генерал армии Дмитрий Булгаков
на базе 100-го отдельного полка обеспечения открыл в субботу мемориал воинам тыла, сообщили в Минобороны РФ.
"Мы вспоминаем всех тружеников тыла, кто приближал победы наших воинов, кто напряжением всех своих сил помогал добывать успех в сражениях. В годы Великой Отечественной работники тыла доставили в действующую армию десятки миллионов снарядов и мин, шинелей и гимнастерок, миллиарды патронов, миллионы тонн продовольствия и горючего", - отметил Булгаков, слова которого приводят в Минобороны.
Замминистра добавил, что подразделениями тыла было восстановлено более сотни тысяч километров железнодорожных магистралей, автомобильных дорог, возвращены в строй после лечения миллионы раненых и больных. "Подвиг поколения победителей, их мужество и стойкость, желание выстоять и сокрушить врага мы не забудем никогда", - подчеркнул заместитель министра обороны на открытии мемориала.
Булгаков и почётные гости возложили цветы к мемориалу.
Кроме того, замминистра обороны поздравил новобранцев 100-го отдельного полка обеспечения с приведением к военной присяге. Было приведено к присяге более 60 военнослужащих из шестнадцати регионов страны.
Обращаясь к новобранцам, Булгаков выразил уверенность, что они сохранят в памяти этот день на всю жизнь.
Первого августа 2021 года одна из старейших служб обеспечения российской армии - тыл ВС РФ
отмечает 321-ю годовщину со дня своего основания. Сегодня задачи материально-технического обеспечения выполняют более 160 тысяч военнослужащих и более 145 тысяч человек гражданского персонала.