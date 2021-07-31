https://ria.ru/20210731/memorial-1743753254.html

Замминистра обороны открыл мемориал воинам тыла

Замминистра обороны открыл мемориал воинам тыла - РИА Новости, 31.07.2021

Замминистра обороны открыл мемориал воинам тыла

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на базе 100-го отдельного полка обеспечения открыл в субботу мемориал воинам тыла, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T12:19

2021-07-31T12:19

2021-07-31T12:24

безопасность

дмитрий булгаков

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на базе 100-го отдельного полка обеспечения открыл в субботу мемориал воинам тыла, сообщили в Минобороны РФ."Мы вспоминаем всех тружеников тыла, кто приближал победы наших воинов, кто напряжением всех своих сил помогал добывать успех в сражениях. В годы Великой Отечественной работники тыла доставили в действующую армию десятки миллионов снарядов и мин, шинелей и гимнастерок, миллиарды патронов, миллионы тонн продовольствия и горючего", - отметил Булгаков, слова которого приводят в Минобороны.Замминистра добавил, что подразделениями тыла было восстановлено более сотни тысяч километров железнодорожных магистралей, автомобильных дорог, возвращены в строй после лечения миллионы раненых и больных. "Подвиг поколения победителей, их мужество и стойкость, желание выстоять и сокрушить врага мы не забудем никогда", - подчеркнул заместитель министра обороны на открытии мемориала.Булгаков и почётные гости возложили цветы к мемориалу.Кроме того, замминистра обороны поздравил новобранцев 100-го отдельного полка обеспечения с приведением к военной присяге. Было приведено к присяге более 60 военнослужащих из шестнадцати регионов страны.Обращаясь к новобранцам, Булгаков выразил уверенность, что они сохранят в памяти этот день на всю жизнь.Первого августа 2021 года одна из старейших служб обеспечения российской армии - тыл ВС РФ отмечает 321-ю годовщину со дня своего основания. Сегодня задачи материально-технического обеспечения выполняют более 160 тысяч военнослужащих и более 145 тысяч человек гражданского персонала.

https://ria.ru/20210621/memorial-1737872424.html

https://ria.ru/20210509/memorial-1731577529.html

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безопасность, дмитрий булгаков, вооруженные силы рф, россия