ЕС раскритиковал отстранение кандидатов от участия в выборах в Макао
Глава дипломатии ЕС Боррель: отстранение 21 кандидата от выборов в Макао ограничивает демократию
БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Европейский союз считает, что отстранение 21 кандидата от участия в законодательных выборах в специальном административном районе Китая – Макао подрывает политический плюрализм и ограничивает демократию.
Ранее 21 кандидат в законодательный орган Макао был отстранен от участия в выборах, намеченных на сентябрь. Отстраненные кандидаты обвинили в этом шаге "пропекинские власти" и назвали его "нарушением сделки" об автономии региона. Они обещали оспорить свое отстранение в суде.
6 июля, 18:52АвторыКто кого переспорит: Китай или Европа?
"Это пагубный шаг, который противоречит правам, гарантированным Основным законом. Это подрывает политический плюрализм и ограничивает демократию. ЕС призывает к соблюдению гарантированных прав и свобод в специальном административном районе Макао, а также к тому, чтобы сентябрьские выборы в законодательный совет были открытыми для кандидатов всего политического спектра", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Бывшая португальская колония Макао, как ранее Гонконг, была возращена под китайское управление в 1999 году в рамках системы "одна страна - две системы". Регион стал специальным административным районом Китая, который, как и Гонконг, пользуется значительной автономией. В законодательный орган Макао, состоящий из 33 представителей и работающий четыре года, 14 человек избираются на всенародном голосовании, остальные - голосованием по функциональным группам или прямым назначением главой исполнительной власти региона.
Очередные выборы в законодательный совет намечены на сентябрь этого года.
23 июля, 18:43Китай ввел ответные санкции против США из-за Гонконга