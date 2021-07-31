https://ria.ru/20210731/makao-1743765555.html

ЕС раскритиковал отстранение кандидатов от участия в выборах в Макао

ЕС раскритиковал отстранение кандидатов от участия в выборах в Макао - РИА Новости, 31.07.2021

ЕС раскритиковал отстранение кандидатов от участия в выборах в Макао

Европейский союз считает, что отстранение 21 кандидата от участия в законодательных выборах в специальном административном районе Китая – Макао подрывает... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:11

2021-07-31T14:11

2021-07-31T14:11

в мире

макао

китай

гонконг

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Европейский союз считает, что отстранение 21 кандидата от участия в законодательных выборах в специальном административном районе Китая – Макао подрывает политический плюрализм и ограничивает демократию.Ранее 21 кандидат в законодательный орган Макао был отстранен от участия в выборах, намеченных на сентябрь. Отстраненные кандидаты обвинили в этом шаге "пропекинские власти" и назвали его "нарушением сделки" об автономии региона. Они обещали оспорить свое отстранение в суде."Это пагубный шаг, который противоречит правам, гарантированным Основным законом. Это подрывает политический плюрализм и ограничивает демократию. ЕС призывает к соблюдению гарантированных прав и свобод в специальном административном районе Макао, а также к тому, чтобы сентябрьские выборы в законодательный совет были открытыми для кандидатов всего политического спектра", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Бывшая португальская колония Макао, как ранее Гонконг, была возращена под китайское управление в 1999 году в рамках системы "одна страна - две системы". Регион стал специальным административным районом Китая, который, как и Гонконг, пользуется значительной автономией. В законодательный орган Макао, состоящий из 33 представителей и работающий четыре года, 14 человек избираются на всенародном голосовании, остальные - голосованием по функциональным группам или прямым назначением главой исполнительной власти региона.Очередные выборы в законодательный совет намечены на сентябрь этого года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kitay-1740158396.html

https://ria.ru/20210723/sanktsii-1742607526.html

макао

китай

гонконг

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в мире, макао, китай, гонконг, жозеп боррель