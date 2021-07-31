https://ria.ru/20210731/kosmos-1743736555.html

В российском модуле на МКС упало давление

В российском модуле на МКС упало давление - РИА Новости, 31.07.2021

В российском модуле на МКС упало давление

Экипаж Международной космической станции заявил о падении давления в служебном российском модуле "Звезда", следует из переговоров с Центром управления полетами. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:55

2021-07-31T09:55

2021-07-31T10:49

хочу стать космонавтом

анатолий иванишин

наса

роскосмос

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

земля

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции заявил о падении давления в служебном российском модуле "Звезда", следует из переговоров с Центром управления полетами. Трансляцию ведет НАСА.Давление снизилось до 154 миллиметров ртутного столба. Для сравнения, весной, когда устраняли проблему с утечкой воздуха в переходной камере, оно было на уровне 405 миллиметров.Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. После того как ее скорость возросла в пять раз, в августе-сентябре 2020-го экипаж дважды закрывал люки в модулях космической станции для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте МКС.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить потерю воздуха.В начале этого года руководитель полетом российского сегмента станцииС Владимир Соловьев отмечал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

https://ria.ru/20210731/rogozin-1743742427.html

https://ria.ru/20210731/mks-1743716058.html

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анатолий иванишин, наса, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, иван вагнер