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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743810419.html
Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца
Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца - РИА Новости, 31.07.2021
Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в четверг 22 332, это максимальный показатель с 6 мая, он увеличился с начала июля в пять... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T23:01
2021-07-31T23:01
распространение коронавируса
в мире
турция
россия
коронавирус covid-19
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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в четверг 22 332, это максимальный показатель с 6 мая, он увеличился с начала июля в пять раз, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться."Сегодня сделано 259 196 тестов, выявлены 22 332 новых случая COVID-19, умерли 79 человек", - говорится в сообщении.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 41 миллиона граждан, две дозы – более 27 миллионов.Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
https://ria.ru/20210726/turtsiya-1742947967.html
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в мире, турция, россия, коронавирус covid-19
23:01 31.07.2021
 
Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца

Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца

© Pixabay / Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür
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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в четверг 22 332, это максимальный показатель с 6 мая, он увеличился с начала июля в пять раз, сообщил минздрав страны.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.
Пляж в Кемере - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 15:58Туризм
В Турции не будут ужесточать меры для туристов из России
"Сегодня сделано 259 196 тестов, выявлены 22 332 новых случая COVID-19, умерли 79 человек", - говорится в сообщении.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 41 миллиона граждан, две дозы – более 27 миллионов.
Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
 
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