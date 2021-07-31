https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743810419.html

Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца

Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца - РИА Новости, 31.07.2021

Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в четверг 22 332, это максимальный показатель с 6 мая, он увеличился с начала июля в пять... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T23:01

2021-07-31T23:01

2021-07-31T23:01

распространение коронавируса

в мире

турция

россия

коронавирус covid-19

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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в четверг 22 332, это максимальный показатель с 6 мая, он увеличился с начала июля в пять раз, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться."Сегодня сделано 259 196 тестов, выявлены 22 332 новых случая COVID-19, умерли 79 человек", - говорится в сообщении.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 41 миллиона граждан, две дозы – более 27 миллионов.Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

https://ria.ru/20210726/turtsiya-1742947967.html

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в мире, турция, россия, коронавирус covid-19