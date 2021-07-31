https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743749578.html

В Москве за сутки госпитализировали 918 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 918 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 918 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 918 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 482 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:46

2021-07-31T11:46

2021-07-31T11:46

общество

москва

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 918 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 482 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743748306.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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