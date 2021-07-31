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В Москве за сутки госпитализировали 918 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 918 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 918 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 918 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 482 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:46
2021-07-31T11:46
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 918 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 482 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:46 31.07.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 918 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 918 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 482 пациента

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 918 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 482 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 3514 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 918 человек. На ИВЛ находятся 482 человека. В городе выздоровели ещё 4159 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 360 030", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Медик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
11:37Распространение коронавируса
В Москве выявили 3514 новых случаев заражения коронавирусом
 
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