https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743749320.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,21%, Москва и Татарстан на втором месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:43
2021-07-31T11:43
2021-07-31T11:43
распространение коронавируса
общество
кировская область
тамбовская область
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,21%, Москва и Татарстан на втором месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область 0,21%, 2. Москва, Республика Татарстан 0,23%, 3. Кировская область, Тамбовская область 0,25%", - говорится в сообщении.
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общество, кировская область, тамбовская область, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб отметил наименьший темп прироста случаев COVID-19 в Москве, Татарстане и Орловской области