https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743749320.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,21%, Москва и Татарстан на втором месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:43

2021-07-31T11:43

2021-07-31T11:43

распространение коронавируса

общество

кировская область

тамбовская область

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,21%, Москва и Татарстан на втором месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область 0,21%, 2. Москва, Республика Татарстан 0,23%, 3. Кировская область, Тамбовская область 0,25%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743748924.html

кировская область

тамбовская область

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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