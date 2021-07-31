https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743747560.html
В России за сутки зафиксировали 23 807 случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировали 23 807 случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
В России за сутки зафиксировали 23 807 случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 807 — до 6 265 873, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:33
2021-07-31T11:33
2021-07-31T14:21
распространение коронавируса
общество
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 807 — до 6 265 873, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 807 в 85 регионах, в том числе выявлено 2132 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 265 873 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.
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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:33 31.07.2021 (обновлено: 14:21 31.07.2021)
В России за сутки зафиксировали 23 807 случаев COVID-19
Число выявленных в России случаев COVID-19 выросло на 23 807 — до 6 265 873