https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743747560.html

В России за сутки зафиксировали 23 807 случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировали 23 807 случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021

В России за сутки зафиксировали 23 807 случаев COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 807 — до 6 265 873, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:33

2021-07-31T11:33

2021-07-31T14:21

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 807 — до 6 265 873, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 807 в 85 регионах, в том числе выявлено 2132 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 265 873 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743722609.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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