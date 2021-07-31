https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743741697.html

Проценко рассказал, когда нужно измерять антитела к коронавирусу

Проценко рассказал, когда нужно измерять антитела к коронавирусу - РИА Новости, 31.07.2021

Проценко рассказал, когда нужно измерять антитела к коронавирусу

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в беседе с РБК, в каком случае нужно сдавать анализы на антитела к коронавирусу. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T10:44

2021-07-31T10:44

2021-07-31T10:44

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денис проценко

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в беседе с РБК, в каком случае нужно сдавать анализы на антитела к коронавирусу.По словам специалиста, такие исследования наиболее оправданны для участников клинических испытаний. Он подчеркнул, что никто, например, не измеряет антитела к гриппу перед прививкой, в отличие от коронавируса."В календаре есть сезонная вакцинация от гриппа, и мы не задумываемся: "Так, у меня в мае были сопли, я кашлял, у меня, видимо, был грипп. Так, в сентябре по календарю мне нужно сделать прививку. А не померить ли мне антитела от гриппа?" С гриппом такой истории нет, а с коронавирусом все с точностью до наоборот", — отметил Проценко, призвав избегать моды "мериться антителами".Врач посоветовал сомневающимся насчет того, когда нужно делать прививку, следовать принципу: "шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация".Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович также отмечала, что при принятии решения о вакцинации от коронавируса не стоит полагаться на результат теста, показывающий уровень защитных антител. По ее словам, чтобы точно оценить иммунитет, необходимо наличие сложных лабораторий.Тест на антитела будет положительным даже при бессимптомном течении болезни, поэтому его результаты не должны влиять на то, будет человек прививаться или нет. Подобные исследования предназначены скорее для научных целей, объяснила специалист.

https://ria.ru/20210731/vaktsinatsiya-1743716549.html

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743733515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко