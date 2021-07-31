https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743733515.html
Проценко оценил вероятность нового локдауна в Москве
Проценко оценил вероятность нового локдауна в Москве - РИА Новости, 31.07.2021
Проценко оценил вероятность нового локдауна в Москве
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко исключил возможность введения нового локдауна в Москве. Об этом он рассказал в интервью РБК. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T09:27
2021-07-31T09:27
2021-07-31T10:40
общество
москва
сергей собянин
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коронавирус covid-19
денис проценко
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко исключил возможность введения нового локдауна в Москве. Об этом он рассказал в интервью РБК."Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и так далее", — подчеркнул медик.По его мнению, решение властей объявить режим самоизоляции было оправданным в начале пандемии, когда никто не знал, как бороться с вирусом, а вакцин не было. Однако с тех пор, напомнил Проценко, произошли кардинальные изменения в оснащении больниц: появились резервные госпитали, современное оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, лабораторная база, инфузионные системы.Кроме того, врач одобрил стимулирование вакцинации при помощи QR-кодов, назвав их "крутым управленческим решением", позволившим сдвинуть с мертвой точки кампанию по иммунизации населения. "То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей", — подытожил он.Накануне столичные власти смягчили ограничения — теперь в общественных местах не обязательно носить перчатки. Мера действовала больше года. По словам мэра Сергея Собянина, в последние недели ситуация с распространением вируса существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.Сегодня прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Россиянам доступен "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендуют "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719787.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, денис проценко
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко
исключил возможность введения нового локдауна в Москве
. Об этом он рассказал в интервью РБК
.
"Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и так далее", — подчеркнул медик.
По его мнению, решение властей объявить режим самоизоляции было оправданным в начале пандемии, когда никто не знал, как бороться с вирусом, а вакцин не было. Однако с тех пор, напомнил Проценко, произошли кардинальные изменения в оснащении больниц: появились резервные госпитали, современное оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, лабораторная база, инфузионные системы.
Кроме того, врач одобрил стимулирование вакцинации при помощи QR-кодов, назвав их "крутым управленческим решением", позволившим сдвинуть с мертвой точки кампанию по иммунизации населения. "То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей", — подытожил он.
Накануне столичные власти смягчили ограничения — теперь в общественных местах не обязательно носить перчатки. Мера действовала больше года. По словам мэра Сергея Собянина, в последние недели ситуация с распространением вируса существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.
Сегодня прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Россиянам доступен "Спутник
V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендуют "Спутник Лайт".