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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719787.html
Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации - РИА Новости, 31.07.2021
Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
Доводы о том, что из-за вакцинации можно заболеть COVID-19, противоречат банальной логике, заявил в беседе с РБК главный врач московского ГБУЗ "Городская... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T03:27
2021-07-31T03:27
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис проценко
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Доводы о том, что из-за вакцинации можно заболеть COVID-19, противоречат банальной логике, заявил в беседе с РБК главный врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко."Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики", — отметил медик.Как указал Проценко, полностью вакцинированным человека можно считать спустя 14 дней после введения второго компонента. При этом, по его словам, люди склонны "ощущать себя в доспехах" и расслабляться уже после введения первого компонента вакцины, хотя иммунитет в этом случае еще не успел сформироваться.Ранее Проценко во время прямого эфира, организованного российским обществом "Знание", заявил, что вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией. "Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии", – напомнил врач.За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 564 случая COVID-19. Накануне оперштаб сообщал о 23 270 инфицированных. Темп прироста сохранился — 0,38 процента. Умерли 794 человека (накануне — 799), выписались после лечения — 20 485 (20 834).Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 195,8 миллиона инфицированных коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 196 миллионов.
https://ria.ru/20210730/popova-1743602541.html
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общество, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
03:27 31.07.2021
 
Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации

Врач Проценко развеял миф о заражении коронавирусом из-за вакцинации

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Доводы о том, что из-за вакцинации можно заболеть COVID-19, противоречат банальной логике, заявил в беседе с РБК главный врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко.
"Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики", — отметил медик.
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Как указал Проценко, полностью вакцинированным человека можно считать спустя 14 дней после введения второго компонента. При этом, по его словам, люди склонны "ощущать себя в доспехах" и расслабляться уже после введения первого компонента вакцины, хотя иммунитет в этом случае еще не успел сформироваться.
Ранее Проценко во время прямого эфира, организованного российским обществом "Знание", заявил, что вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией. "Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии", – напомнил врач.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 564 случая COVID-19. Накануне оперштаб сообщал о 23 270 инфицированных. Темп прироста сохранился — 0,38 процента. Умерли 794 человека (накануне — 799), выписались после лечения — 20 485 (20 834).
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 195,8 миллиона инфицированных коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 196 миллионов.
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