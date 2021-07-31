https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719787.html

Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации

Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации - РИА Новости, 31.07.2021

Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации

Доводы о том, что из-за вакцинации можно заболеть COVID-19, противоречат банальной логике, заявил в беседе с РБК главный врач московского ГБУЗ "Городская... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T03:27

2021-07-31T03:27

2021-07-31T03:27

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Доводы о том, что из-за вакцинации можно заболеть COVID-19, противоречат банальной логике, заявил в беседе с РБК главный врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко."Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики", — отметил медик.Как указал Проценко, полностью вакцинированным человека можно считать спустя 14 дней после введения второго компонента. При этом, по его словам, люди склонны "ощущать себя в доспехах" и расслабляться уже после введения первого компонента вакцины, хотя иммунитет в этом случае еще не успел сформироваться.Ранее Проценко во время прямого эфира, организованного российским обществом "Знание", заявил, что вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией. "Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии", – напомнил врач.За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 564 случая COVID-19. Накануне оперштаб сообщал о 23 270 инфицированных. Темп прироста сохранился — 0,38 процента. Умерли 794 человека (накануне — 799), выписались после лечения — 20 485 (20 834).Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 195,8 миллиона инфицированных коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 196 миллионов.

https://ria.ru/20210730/popova-1743602541.html

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