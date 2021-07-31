Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
Эксперт заявил об отсутствии свидетельств об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
© Courtesy of the National Institutes of Health
ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свидетельств того, что SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из лаборатории в китайском Ухане, нет, а обвинение Китая является политическим вопросом, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.
"В действительности у нас нет свидетельств того, что этот или другие вирусы были созданы в лабораториях. Это много обсуждалось. Особенно потому, что все произошло в Китае. Но всегда забывают сказать о том, что первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США. И произошло это в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности. Так что, как вы видите, такое вполне возможно, но в действительности нет причин это предполагать", - сказал он.
По его словам, вопрос о том, что могла быть утечка опасного вируса из лаборатории в Ухане из-за некомпетентности персонала или недостаточного уровня безопасности, "является больше политическим".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
Полный текст интервью с Дидье Питте читайте на сайте ria.ru 2 августа в 11.00 мск.