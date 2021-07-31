https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719197.html

Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане

Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане - РИА Новости, 31.07.2021

Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане

Свидетельств того, что SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из лаборатории в китайском Ухане, нет, а обвинение Китая является политическим вопросом, заявил в... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T03:12

2021-07-31T03:12

2021-07-31T03:12

распространение коронавируса

в мире

ухань

китай

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свидетельств того, что SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из лаборатории в китайском Ухане, нет, а обвинение Китая является политическим вопросом, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.По его словам, вопрос о том, что могла быть утечка опасного вируса из лаборатории в Ухане из-за некомпетентности персонала или недостаточного уровня безопасности, "является больше политическим".Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.Полный текст интервью с Дидье Питте читайте на сайте ria.ru 2 августа в 11.00 мск.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ухань, китай, коронавирус covid-19