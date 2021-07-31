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Банк России обсудит понижение цели по инфляции до 2-3 процентов

Банк России обсудит понижение цели по инфляции до 2-3 процентов - РИА Новости, 31.07.2021

Банк России обсудит понижение цели по инфляции до 2-3 процентов

Банк России в сентябре обсудит возможность снижения целевого показателя инфляции, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на главу регулятора Эльвиру РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T17:18

2021-07-31T17:18

2021-07-31T17:37

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Банк России в сентябре обсудит возможность снижения целевого показателя инфляции, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.Банк России поддерживает инфляцию вблизи целевого уровня — 4%."Центральный банк рассмотрит возможность понижения этой цели до 2 или 3 процентов в сентябре, чтобы принять решение к середине 2022 года", — приводит газета слова Набиуллиной.Еще в июле она отметила, что регулятор не видит целесообразности в повышении цели по инфляции. В обсуждении денежно-кредитной политики рассматривается только вариант ее снижения.Банк России применяет политику таргетирования инфляции с 2013 года. Основной инструмент ДКП в этом случае — это ключевая ставка — процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее изменение влияет на спрос, а затем и на динамку цен.В конце июля ЦБ повысил ключевую ставку на процентный пункт до 6,5% годовых. Набиуллина не исключила, что это последнее ужесточение ДКП в цикле, однако сейчас говорить об этом преждевременно. По ее словам, ставка может вернуться в нейтральный диапазон "при снижении устойчивых факторов, компонентов инфляции" и инфляционных ожиданий.

https://ria.ru/20210724/stavka-1742610740.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия