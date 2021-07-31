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Банк России обсудит понижение цели по инфляции до 2-3 процентов
Банк России обсудит понижение цели по инфляции до 2-3 процентов - РИА Новости, 31.07.2021
Банк России обсудит понижение цели по инфляции до 2-3 процентов
Банк России в сентябре обсудит возможность снижения целевого показателя инфляции, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на главу регулятора Эльвиру РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T17:18
2021-07-31T17:37
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Банк России в сентябре обсудит возможность снижения целевого показателя инфляции, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.Банк России поддерживает инфляцию вблизи целевого уровня — 4%."Центральный банк рассмотрит возможность понижения этой цели до 2 или 3 процентов в сентябре, чтобы принять решение к середине 2022 года", — приводит газета слова Набиуллиной.Еще в июле она отметила, что регулятор не видит целесообразности в повышении цели по инфляции. В обсуждении денежно-кредитной политики рассматривается только вариант ее снижения.Банк России применяет политику таргетирования инфляции с 2013 года. Основной инструмент ДКП в этом случае — это ключевая ставка — процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее изменение влияет на спрос, а затем и на динамку цен.В конце июля ЦБ повысил ключевую ставку на процентный пункт до 6,5% годовых. Набиуллина не исключила, что это последнее ужесточение ДКП в цикле, однако сейчас говорить об этом преждевременно. По ее словам, ставка может вернуться в нейтральный диапазон "при снижении устойчивых факторов, компонентов инфляции" и инфляционных ожиданий.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
17:18 31.07.2021 (обновлено: 17:37 31.07.2021)
 
Банк России обсудит понижение цели по инфляции до 2-3 процентов

Регулятор обсудит снижение цели по инфляции до двух-трех процентов, заявила глава ЦБ Набиуллина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Банк России в сентябре обсудит возможность снижения целевого показателя инфляции, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
Банк России поддерживает инфляцию вблизи целевого уровня — 4%.
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 08:00
ЦБ резко повысил ключевую ставку: что будет с ценами и рублем
"Центральный банк рассмотрит возможность понижения этой цели до 2 или 3 процентов в сентябре, чтобы принять решение к середине 2022 года", — приводит газета слова Набиуллиной.
Еще в июле она отметила, что регулятор не видит целесообразности в повышении цели по инфляции. В обсуждении денежно-кредитной политики рассматривается только вариант ее снижения.
Банк России применяет политику таргетирования инфляции с 2013 года. Основной инструмент ДКП в этом случае — это ключевая ставка — процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее изменение влияет на спрос, а затем и на динамку цен.
В конце июля ЦБ повысил ключевую ставку на процентный пункт до 6,5% годовых. Набиуллина не исключила, что это последнее ужесточение ДКП в цикле, однако сейчас говорить об этом преждевременно. По ее словам, ставка может вернуться в нейтральный диапазон "при снижении устойчивых факторов, компонентов инфляции" и инфляционных ожиданий.
Как ключевая ставка влияет на инфляцию
23 июля, 13:50Инфографика
Как ключевая ставка влияет на инфляцию
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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