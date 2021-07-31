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Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет - РИА Новости, 31.07.2021
Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
Причиной столкновения пассажирского поезда с цементовозом в Калужской области стал выезд грузовика на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:06
2021-07-31T15:06
2021-07-31T15:16
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Причиной столкновения пассажирского поезда с цементовозом в Калужской области стал выезд грузовика на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, сообщает Московская железная дорога (МЖД).По данным правительства Калужской области, поезд Адлер-Москва столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в Ферзиковском районе. Сообщалось, что водитель грузовика погиб, пассажиры поезда не пострадали. В настоящий момент пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения. Позже МЖД уточнила, что в ДТП попал поезд Ейск-Москва, в результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива."По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось", - говорится в сообщении.Отмечается, что ДТП произошло при исправно действующей световой и звуковой сигнализации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moskva-1743586380.html
калужская область
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происшествия, калужская область
15:06 31.07.2021 (обновлено: 15:16 31.07.2021)
Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
МЖД: водитель грузовика, столкнувшегося с поездом под Калугой, ехал на красный свет
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости.
Причиной столкновения пассажирского поезда с цементовозом в Калужской области
стал выезд грузовика на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
По данным правительства Калужской области, поезд Адлер-Москва столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в Ферзиковском районе. Сообщалось, что водитель грузовика погиб, пассажиры поезда не пострадали. В настоящий момент пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения. Позже МЖД уточнила, что в ДТП попал поезд Ейск-Москва, в результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива.
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло при исправно действующей световой и звуковой сигнализации.