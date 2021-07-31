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"Великая тайна мира": ученые выяснили судьбу святого Грааля

"Великая тайна мира": ученые выяснили судьбу святого Грааля - РИА Новости, 31.07.2021

"Великая тайна мира": ученые выяснили судьбу святого Грааля

Православные в субботу чтут память Иосифа Аримафейского. Он известен как тайный ученик Христа и хранитель святого Грааля — чаши, из которой апостолы совершали... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T08:00

2021-07-31T08:00

2021-07-31T08:07

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные в субботу чтут память Иосифа Аримафейского. Он известен как тайный ученик Христа и хранитель святого Грааля — чаши, из которой апостолы совершали первое причастие и куда собрали кровь Спасителя. Считают, что последователь Иисуса знал, где она спрятана. Однако тайну он унес с собой в могилу, которую тоже не могут найти. О великой загадке человечества — в материале РИА Новости.Тайный ученикИз всех упомянутых в Евангелии последователей Христа Иосиф из Аримафеи, пожалуй, самый загадочный. Писание не упоминает о нем вплоть до распятия Спасителя. Но называют его просто — тайный ученик. То есть он не странствовал по Иудее с апостолами, однако хорошо знал суть учения Иисуса.Исследователи гадают, чем объяснить такое поведение. Скорее всего, Иосиф принадлежал к знати и, более того, входил в синедрион — высший судебный орган еврейского народа."Он занимал очень высокое положение, и ему было что терять. Но все же остался верным Христу, что требовало мужества и решительности", — говорит доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ, протоиерей Константин Польсков.Уже после смерти Учителя Иосиф просит у Пилата разрешить погребение. Неслыханная дерзость по тем временам, ведь Иисуса приговорили к самой позорной казни — как закоренелого преступника. А их по римским законам не хоронили.Однако Иосиф кладет тело Господа в подготовленную для себя погребальную пещеру на самом престижном кладбище. После этого знатный иудей уже не скрывает принадлежности к христианам.По словам отца Константина, верующие очень почитают "тайного апостола". Но, как ни странно, мало что знают о нем.Неофициальные свидетельстваДетали биографии Иосифа Аримафейского христиане почерпнули из апокрифов — непризнанных церковью книг о Христе и его учениках. В Евангелии от Петра, например, знатный иудей выступает другом Пилата и просит тело Спасителя еще до распятия. А в Евангелии от Никодима за приверженность христианству его лишают всех привилегий и он попадает в темницу, откуда его чудесным образом вызволяет ангел.По другой версии, тайный ученик Христа проповедовал в Англии. В XIII веке его объявили основателем церкви в Туманном Альбионе. Иосиф Аримафейский превратился в "апостола бриттов".Однако для полной картины средневековому человеку не хватало одной важной детали — связанной с ним реликвии. Ведь достоверно не известно, где именно похоронен святой, в отличие от остальных ближайших последователей Иисуса.Между тем церковное предание гласит, что "друг Христов" хранил одну из главных святынь: чашу с Тайной вечери, из которой совершили первое таинство евхаристии — причастия. Сосуд больше известен как святой Грааль."По историческим свидетельствам мы знаем, что существовал круг так называемых реликвий страстей — предметов, связанных с последними часами жизни Иисуса. Всего их двенадцать: крест, гвозди, плащаница и так далее", — уточняет профессор кафедры философии религии и религиоведения МГУ Владимир Винокуров.Правда, хранились артефакты в разных уголках Европы. Местоположение большинства известно: например, терновый венец сейчас в Париже, плащаница — в Турине. Крест, как и гвозди, раздробили на мелкие части и развезли по храмам континента. А вот история с Граалем изначально туманна.Любопытно, что в первое время святую чашу особо не искали. Писатели упоминают ее лишь в XII веке, когда началась охота за реликвиями."Приблизительно в 1180-м вышла книга Кретьена де Труа "Персифаль". В нем фигурирует некий Грааль. Предмет пока никак не связан с христианством. А позднее, в 1220-е, Робер де Борон пишет "Роман об Иосифе Аримафейском". И вот тут Грааль уже совершенно точно становится той чашей, из которой причащались апостолы и куда Иосиф собрал кровь Христа после смерти", — поясняет Владимир Винокуров.Тогда же, в XIII веке, в Британии появилась новая версия старинных кельтских преданий о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Теперь они не просто легендарные воины, а хранители величайшей святыни. И в массовом сознании их стали воспринимать как духовных наследников Иосифа Аримафейского.Англичане начали масштабные поиски могилы и тайного апостола, и короля Артура. Они полагали, что в одной из них закопана святая чаша.Легенда — не болееВ конце XII века монахи-бенедиктинцы из аббатства в Гластонбери на юго-западе Англии заявили, что нашли гробницу Артура. Правда, Грааля там не оказалось. По Европе разнесся слух, что святыню нужно искать в другом месте.Затем в течение нескольких столетий след знаменитой реликвии то и дело всплывал в других городах. Правда, никаких веских доказательств обладатели "святых чаш" не приводили. В итоге теперь в мире целых два артефакта, претендующих на статус подлинного.Прежде всего это чаша из антиохийского клада, выставленная в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Коллекционеры именуют кубок святым Граалем, хотя исследователи выяснили, что апостолы из него не причащались. Он изготовлен в VI веке.О возрасте другой реликвии из Валенсии ученые спорят. Одни относят эту чашу к I веку, другие уверены, что реликвию изготовили намного позже. Местные жители заявляют, что "Ватикан признал подлинность святыни". Однако массового паломничества к ней почему-то не наблюдается."Ученые доказали, что все варианты Грааля, которые выставляли напоказ, — подделки", — подчеркивает Винокуров.Саму святыню, по его словам, вряд ли когда-то найдут. Не исключено, что о ее судьбе прекрасно знал Иосиф Аримафейский. Но унес тайну в могилу, которую тоже никто пока не обнаружил.

https://ria.ru/20210728/kreschenie-1743161870.html

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справки, париж, европа, турин, владимир винокур, аналитика - религия и мировоззрение, владимир винокуров