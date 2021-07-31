https://ria.ru/20210731/gaiti-1743718170.html

На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента

На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента - РИА Новости, 31.07.2021

На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента

Четвертый офицер полиции Гаити Уильям Моиз арестован в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза, сообщила Национальная полиция Гаити. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T01:57

2021-07-31T01:57

2021-07-31T01:57

в мире

гаити

жовенель моиз

убийство президента гаити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740705110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_702e34c5abc07e2a716eb220c63bdd20.jpg

ПОРТ-О-ПРЕНС, 31 июл - РИА Новости. Четвертый офицер полиции Гаити Уильям Моиз арестован в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза, сообщила Национальная полиция Гаити."Они (арестованные агенты) сопровождали вооруженных наемников в момент преступления", - заявила прессе представитель ведомства Мари Мишель Верье, не приведя других подробностей их участия в событиях 7 июля.По этому делу уже были арестованы трое сотрудников полиции: Бонни Грегори, Клипсон Шарль и Жан Эдди Шарль. Ещё девять агентов задержаны, обыски в их домах проводило ФБР, сообщила Верье.Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза провела 46 судебных допросов, арестованы 27 человек, включая 18 колумбийцев, которых обвиняют в причастности к этому вооруженному нападению. В розыске находятся шесть человек, в том числе "вооруженные и опасные" бывший сенатор, бывшая судья и предприниматель.За время расследования, которое продолжается немногим более трех недель, власти Гаити не раскрыли своих гипотез в отношении заказчиков преступления или финансирования этой операции. Известно, что в ней участвовали две компании, базирующиеся в Майами, штат Флорида, США.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Похороны лидера прошли 23 июля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/gaiti-1743675887.html

https://ria.ru/20210726/gaiti-1743011500.html

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гаити, жовенель моиз, убийство президента гаити