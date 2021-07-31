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На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента - РИА Новости, 31.07.2021
На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
Четвертый офицер полиции Гаити Уильям Моиз арестован в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза, сообщила Национальная полиция Гаити. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T01:57
2021-07-31T01:57
в мире
гаити
жовенель моиз
убийство президента гаити
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 31 июл - РИА Новости. Четвертый офицер полиции Гаити Уильям Моиз арестован в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза, сообщила Национальная полиция Гаити."Они (арестованные агенты) сопровождали вооруженных наемников в момент преступления", - заявила прессе представитель ведомства Мари Мишель Верье, не приведя других подробностей их участия в событиях 7 июля.По этому делу уже были арестованы трое сотрудников полиции: Бонни Грегори, Клипсон Шарль и Жан Эдди Шарль. Ещё девять агентов задержаны, обыски в их домах проводило ФБР, сообщила Верье.Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза провела 46 судебных допросов, арестованы 27 человек, включая 18 колумбийцев, которых обвиняют в причастности к этому вооруженному нападению. В розыске находятся шесть человек, в том числе "вооруженные и опасные" бывший сенатор, бывшая судья и предприниматель.За время расследования, которое продолжается немногим более трех недель, власти Гаити не раскрыли своих гипотез в отношении заказчиков преступления или финансирования этой операции. Известно, что в ней участвовали две компании, базирующиеся в Майами, штат Флорида, США.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Похороны лидера прошли 23 июля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/gaiti-1743675887.html
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в мире, гаити, жовенель моиз, убийство президента гаити
01:57 31.07.2021
 
На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента

Власти Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента Моиза

© AP Photo / Joseph OdelynСотрудники полиции на Гаити
Сотрудники полиции на Гаити - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 31 июл - РИА Новости. Четвертый офицер полиции Гаити Уильям Моиз арестован в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза, сообщила Национальная полиция Гаити.
"Они (арестованные агенты) сопровождали вооруженных наемников в момент преступления", - заявила прессе представитель ведомства Мари Мишель Верье, не приведя других подробностей их участия в событиях 7 июля.
Президент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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По этому делу уже были арестованы трое сотрудников полиции: Бонни Грегори, Клипсон Шарль и Жан Эдди Шарль. Ещё девять агентов задержаны, обыски в их домах проводило ФБР, сообщила Верье.
Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза провела 46 судебных допросов, арестованы 27 человек, включая 18 колумбийцев, которых обвиняют в причастности к этому вооруженному нападению. В розыске находятся шесть человек, в том числе "вооруженные и опасные" бывший сенатор, бывшая судья и предприниматель.
За время расследования, которое продолжается немногим более трех недель, власти Гаити не раскрыли своих гипотез в отношении заказчиков преступления или финансирования этой операции. Известно, что в ней участвовали две компании, базирующиеся в Майами, штат Флорида, США.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Похороны лидера прошли 23 июля.
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 22:00
Полиция Гаити разыскивает бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза
 
В миреГаитиЖовенель МоизУбийство президента Гаити
 
 
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