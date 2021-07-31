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Захарова удивилась заявлению МИД Франции о неонацизме на Украине
Захарова удивилась заявлению МИД Франции о неонацизме на Украине - РИА Новости, 31.07.2021
Захарова удивилась заявлению МИД Франции о неонацизме на Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными выводы французского дипведомства о неонацистских группировках на Украине. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:01
2021-07-31T15:28
украина
литва
франция
владимир зеленский
мид франции‎
евросоюз
жан-ив ле дриан
мария захарова
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными выводы французского дипведомства о неонацистских группировках на Украине.В записи в своем телеграм-канале она напомнила об июньском визите французских сенаторов в Киев. По словам Захаровой, там они увидели "как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс". Это, как утверждает российский дипломат, шокировало представителей делегации. Одна из гостей украинской столицы — сенатор Натали Гуле — после этого направила запрос в МИД Франции и попросила отреагировать на распространение неонацизма. Из ведомства, рассказывает Захарова, ей пришел ответ с подписью министра Жан-Ива ле Дриана. Из него следует, что "неонацистские группировки на Украине есть", но их популярность "не превышает среднюю по Европе".Она заметила, что абсурдно звучит и другая часть комментария дипломатического ведомства."Якобы то, что Зеленский пришёл к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине. Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех", — добавила представитель российского министерства.Захарова напомнила "французским знатокам истории", что "в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришёл к власти самым что ни на есть демократическим путём" — "тот самый, который потом завоевал пол-Франции"."Об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма — при нем был обыкновенный нацизм", — подытожила дипломат.Также Захарова обратилась к МИД Франции с вопросом, где в Европе ещё есть неонацистские батальоны, уточнив, что про отдельные экспедиционные роты в Литве в России в курсе. Она также поинтересовалась, учтена ли "столь сенсационная информация Парижа при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза".
https://ria.ru/20210709/neonatsizm-1740658553.html
https://ria.ru/20210509/putin-1731568607.html
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украина, литва, франция, владимир зеленский, мид франции‎, евросоюз, жан-ив ле дриан, мария захарова, натали гуле, россия
14:01 31.07.2021 (обновлено: 15:28 31.07.2021)
 
Захарова удивилась заявлению МИД Франции о неонацизме на Украине

Представитель МИД Захарова назвала выводы МИД Франции о неонацизме на Украине абсурдными

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными выводы французского дипведомства о неонацистских группировках на Украине.
В записи в своем телеграм-канале она напомнила об июньском визите французских сенаторов в Киев. По словам Захаровой, там они увидели "как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс".
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Это, как утверждает российский дипломат, шокировало представителей делегации. Одна из гостей украинской столицы — сенатор Натали Гуле — после этого направила запрос в МИД Франции и попросила отреагировать на распространение неонацизма. Из ведомства, рассказывает Захарова, ей пришел ответ с подписью министра Жан-Ива ле Дриана. Из него следует, что "неонацистские группировки на Украине есть", но их популярность "не превышает среднюю по Европе".

"Теперь шокирована уже я, потому что про батальон "Азов" давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже — нет. В принципе, ответ французского МИД, скорее, должен возмутить местных законодателей, чем успокоить. Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают", — написала Захарова.

Она заметила, что абсурдно звучит и другая часть комментария дипломатического ведомства.
"Якобы то, что Зеленский пришёл к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине. Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех", — добавила представитель российского министерства.
Захарова напомнила "французским знатокам истории", что "в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришёл к власти самым что ни на есть демократическим путём" — "тот самый, который потом завоевал пол-Франции".
"Об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма — при нем был обыкновенный нацизм", — подытожила дипломат.
Также Захарова обратилась к МИД Франции с вопросом, где в Европе ещё есть неонацистские батальоны, уточнив, что про отдельные экспедиционные роты в Литве в России в курсе. Она также поинтересовалась, учтена ли "столь сенсационная информация Парижа при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза".
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