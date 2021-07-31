https://ria.ru/20210731/frantsiya-1743764467.html

Захарова удивилась заявлению МИД Франции о неонацизме на Украине

Захарова удивилась заявлению МИД Франции о неонацизме на Украине - РИА Новости, 31.07.2021

Захарова удивилась заявлению МИД Франции о неонацизме на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными выводы французского дипведомства о неонацистских группировках на Украине. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:01

2021-07-31T14:01

2021-07-31T15:28

украина

литва

франция

владимир зеленский

мид франции‎

евросоюз

жан-ив ле дриан

мария захарова

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными выводы французского дипведомства о неонацистских группировках на Украине.В записи в своем телеграм-канале она напомнила об июньском визите французских сенаторов в Киев. По словам Захаровой, там они увидели "как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс". Это, как утверждает российский дипломат, шокировало представителей делегации. Одна из гостей украинской столицы — сенатор Натали Гуле — после этого направила запрос в МИД Франции и попросила отреагировать на распространение неонацизма. Из ведомства, рассказывает Захарова, ей пришел ответ с подписью министра Жан-Ива ле Дриана. Из него следует, что "неонацистские группировки на Украине есть", но их популярность "не превышает среднюю по Европе".Она заметила, что абсурдно звучит и другая часть комментария дипломатического ведомства."Якобы то, что Зеленский пришёл к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине. Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех", — добавила представитель российского министерства.Захарова напомнила "французским знатокам истории", что "в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришёл к власти самым что ни на есть демократическим путём" — "тот самый, который потом завоевал пол-Франции"."Об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма — при нем был обыкновенный нацизм", — подытожила дипломат.Также Захарова обратилась к МИД Франции с вопросом, где в Европе ещё есть неонацистские батальоны, уточнив, что про отдельные экспедиционные роты в Литве в России в курсе. Она также поинтересовалась, учтена ли "столь сенсационная информация Парижа при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза".

https://ria.ru/20210709/neonatsizm-1740658553.html

https://ria.ru/20210509/putin-1731568607.html

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украина, литва, франция, владимир зеленский, мид франции‎, евросоюз, жан-ив ле дриан, мария захарова, натали гуле, россия