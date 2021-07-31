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Сотрудники институтов ЕС в Брюсселе хотят работать удаленно, сообщили СМИ
Сотрудники институтов ЕС в Брюсселе хотят работать удаленно, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.07.2021
Сотрудники институтов ЕС в Брюсселе хотят работать удаленно, сообщили СМИ
Многие сотрудники институтов Европейского союза в Брюсселе (Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент), получившие за прошедший год положительный опыт удаленной... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:07
2021-07-31T16:07
в мире
еврокомиссия
брюссель
йоханнес хан
евросовет
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Многие сотрудники институтов Европейского союза в Брюсселе (Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент), получившие за прошедший год положительный опыт удаленной работы в условиях пандемии коронавируса, предпочли бы и далее работать удаленно из своих родных стран, пишет в субботу газета LeSoir.Такие предпочтения, с одной стороны, заставили подразделения ЕС задуматься о потенциальном сокращении площадей аренды помещений в Брюсселе вплоть до 50%, а с другой, - вызвали беспокойство самого Брюсселя, желающего продолжать зарабатывать на евроинститутах и сохранить за собой негласный статус столицы ЕС."Для властей в Брюсселе, которые недавно специально провели встречу с комиссаром ЕК Йоханнесом Ханом, отвечающим за административные вопросы, было важно получить заверения в том, что бельгийская столица останется местом пребывания европейских институтов", - пишет издание.Ранее Еврокомиссия уже заявила, что намерена на 25%-30% сократить площади занимаемых офисных помещений в Брюсселе в связи с решением сохранить частичную удаленную работу своих сотрудников на постоянной основе. В настоящее время Европейская комиссия на 70% работает удаленно. В ЕК рассчитывают, что с сентября персонал будет работать удаленно через день.При этом Европарламент и Евросовет пока таких решений не озвучивали. Однако сотрудники Европейского парламента уже также выразили желание иметь возможность удаленной работы, в том числе из-за границы. Сейчас они такой возможности лишены.При этом занятые на удаленной работе сотрудники, по словам специалистов, возможно, даже смогут получать надбавку за использование своего дома в качестве офиса. Ранее многие европейские институты уже оплатили приобретение сотрудниками на удаленной работе эргономичных офисных кресел, мониторов, подключение к высокоскоростному интернету.
https://ria.ru/20210705/vakansii-1739857500.html
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в мире, еврокомиссия, брюссель, йоханнес хан, евросовет, европарламент
16:07 31.07.2021
 
Сотрудники институтов ЕС в Брюсселе хотят работать удаленно, сообщили СМИ

LeSoir: сотрудники институтов Евросоюза в Брюсселе предпочли бы работать удаленно из своих стран

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Многие сотрудники институтов Европейского союза в Брюсселе (Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент), получившие за прошедший год положительный опыт удаленной работы в условиях пандемии коронавируса, предпочли бы и далее работать удаленно из своих родных стран, пишет в субботу газета LeSoir.
Такие предпочтения, с одной стороны, заставили подразделения ЕС задуматься о потенциальном сокращении площадей аренды помещений в Брюсселе вплоть до 50%, а с другой, - вызвали беспокойство самого Брюсселя, желающего продолжать зарабатывать на евроинститутах и сохранить за собой негласный статус столицы ЕС.
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"Для властей в Брюсселе, которые недавно специально провели встречу с комиссаром ЕК Йоханнесом Ханом, отвечающим за административные вопросы, было важно получить заверения в том, что бельгийская столица останется местом пребывания европейских институтов", - пишет издание.
Ранее Еврокомиссия уже заявила, что намерена на 25%-30% сократить площади занимаемых офисных помещений в Брюсселе в связи с решением сохранить частичную удаленную работу своих сотрудников на постоянной основе. В настоящее время Европейская комиссия на 70% работает удаленно. В ЕК рассчитывают, что с сентября персонал будет работать удаленно через день.
При этом Европарламент и Евросовет пока таких решений не озвучивали. Однако сотрудники Европейского парламента уже также выразили желание иметь возможность удаленной работы, в том числе из-за границы. Сейчас они такой возможности лишены.
"Часто говорят о высоких зарплатах еврочиновников, но необходимо понимать, что евроинституты, несмотря на это, испытывают нехватку высококвалифицированных и молодых функционеров. Потенциальные перспективные кандидаты, зачастую, привыкли к возможности работать удаленно из любой точки мира, и необходимость постоянно находиться в Брюсселе их отпугивает", - указывает LeSoir. Издание подчеркивает, что ЕС, при условии обеспечения возможности удаленной работы из-за границы, мог бы, в частности, нанять высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности.
При этом занятые на удаленной работе сотрудники, по словам специалистов, возможно, даже смогут получать надбавку за использование своего дома в качестве офиса. Ранее многие европейские институты уже оплатили приобретение сотрудниками на удаленной работе эргономичных офисных кресел, мониторов, подключение к высокоскоростному интернету.
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