https://ria.ru/20210731/evrosoyuz-1743778298.html

Сотрудники институтов ЕС в Брюсселе хотят работать удаленно, сообщили СМИ

Сотрудники институтов ЕС в Брюсселе хотят работать удаленно, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.07.2021

Сотрудники институтов ЕС в Брюсселе хотят работать удаленно, сообщили СМИ

Многие сотрудники институтов Европейского союза в Брюсселе (Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент), получившие за прошедший год положительный опыт удаленной... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:07

2021-07-31T16:07

2021-07-31T16:07

в мире

еврокомиссия

брюссель

йоханнес хан

евросовет

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Многие сотрудники институтов Европейского союза в Брюсселе (Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент), получившие за прошедший год положительный опыт удаленной работы в условиях пандемии коронавируса, предпочли бы и далее работать удаленно из своих родных стран, пишет в субботу газета LeSoir.Такие предпочтения, с одной стороны, заставили подразделения ЕС задуматься о потенциальном сокращении площадей аренды помещений в Брюсселе вплоть до 50%, а с другой, - вызвали беспокойство самого Брюсселя, желающего продолжать зарабатывать на евроинститутах и сохранить за собой негласный статус столицы ЕС."Для властей в Брюсселе, которые недавно специально провели встречу с комиссаром ЕК Йоханнесом Ханом, отвечающим за административные вопросы, было важно получить заверения в том, что бельгийская столица останется местом пребывания европейских институтов", - пишет издание.Ранее Еврокомиссия уже заявила, что намерена на 25%-30% сократить площади занимаемых офисных помещений в Брюсселе в связи с решением сохранить частичную удаленную работу своих сотрудников на постоянной основе. В настоящее время Европейская комиссия на 70% работает удаленно. В ЕК рассчитывают, что с сентября персонал будет работать удаленно через день.При этом Европарламент и Евросовет пока таких решений не озвучивали. Однако сотрудники Европейского парламента уже также выразили желание иметь возможность удаленной работы, в том числе из-за границы. Сейчас они такой возможности лишены.При этом занятые на удаленной работе сотрудники, по словам специалистов, возможно, даже смогут получать надбавку за использование своего дома в качестве офиса. Ранее многие европейские институты уже оплатили приобретение сотрудниками на удаленной работе эргономичных офисных кресел, мониторов, подключение к высокоскоростному интернету.

https://ria.ru/20210705/vakansii-1739857500.html

https://ria.ru/20210608/zarplata-1736081849.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, еврокомиссия, брюссель, йоханнес хан, евросовет, европарламент