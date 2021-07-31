https://ria.ru/20210731/evakuatsiya-1743795298.html

Мэр Бодрума подтвердил эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей

Мэр Бодрума подтвердил эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей - РИА Новости, 01.08.2021

Мэр Бодрума подтвердил эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей

Мэр Бодрума Ахмет Арас подтвердил РИА Новости эвакуацию из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности, туристы размещены в подходящих... РИА Новости, 01.08.2021

2021-07-31T18:52

2021-07-31T18:52

2021-08-01T09:52

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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Мэр Бодрума Ахмет Арас подтвердил РИА Новости эвакуацию из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности, туристы размещены в подходящих объектах в центре города.Ранее в субботу об эвакуации трех отелей сообщило агентство DHA."Мы сейчас на пожаре в районе кварталов Кумбахче – Ичмелер. В районе Мумджулар начался второй пожар. В Бодруме три отеля и некоторые жилые здания были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Постояльцы отелей были размещены в подходящих объектах в центральной части Бодрума", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мэрия "оказывает полную поддержку работам по тушению пожаров, которые ведутся с воздуха и на земле".Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743782422.html

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