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Мэр Бодрума подтвердил эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей
Мэр Бодрума подтвердил эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей - РИА Новости, 01.08.2021
Мэр Бодрума подтвердил эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей
Мэр Бодрума Ахмет Арас подтвердил РИА Новости эвакуацию из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности, туристы размещены в подходящих... РИА Новости, 01.08.2021
2021-07-31T18:52
2021-07-31T18:52
2021-08-01T09:52
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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Мэр Бодрума Ахмет Арас подтвердил РИА Новости эвакуацию из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности, туристы размещены в подходящих объектах в центре города.Ранее в субботу об эвакуации трех отелей сообщило агентство DHA."Мы сейчас на пожаре в районе кварталов Кумбахче – Ичмелер. В районе Мумджулар начался второй пожар. В Бодруме три отеля и некоторые жилые здания были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Постояльцы отелей были размещены в подходящих объектах в центральной части Бодрума", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мэрия "оказывает полную поддержку работам по тушению пожаров, которые ведутся с воздуха и на земле".Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.
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в мире, турция, бодрум, лесные пожары в турции, мармарис, новости - туризм
18:52 31.07.2021 (обновлено: 09:52 01.08.2021)
Мэр Бодрума подтвердил эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей
Мэр Бодрума подтвердил эвакуацию из-за лесных пожаров трех отелей
АНКАРА, 31 июл – РИА Новости.
Мэр Бодрума
Ахмет Арас подтвердил РИА Новости эвакуацию из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности, туристы размещены в подходящих объектах в центре города.
Ранее в субботу об эвакуации трех отелей сообщило агентство DHA.
"Мы сейчас на пожаре в районе кварталов Кумбахче – Ичмелер. В районе Мумджулар начался второй пожар. В Бодруме три отеля и некоторые жилые здания были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Постояльцы отелей были размещены в подходящих объектах в центральной части Бодрума", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мэрия "оказывает полную поддержку работам по тушению пожаров, которые ведутся с воздуха и на земле".
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис
, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.