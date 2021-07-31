https://ria.ru/20210731/evakuatsiya-1743792333.html

В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей

В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей - РИА Новости, 01.08.2021

В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей

Постояльцев трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме эвакуировали из-за лесных пожаров, передает агентство DHA. РИА Новости, 01.08.2021

2021-07-31T18:14

2021-07-31T18:14

2021-08-01T09:51

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лесные пожары в турции

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АНКАРА, 31 июл — РИА Новости. Постояльцев трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме эвакуировали из-за лесных пожаров, передает агентство DHA.Как рассказал РИА Новости мэр города Ахмет Арас, туристов разместили в подходящих объектах в центральной части курорта. Помимо гостей отелей, в качестве меры предосторожности эвакуировали и жильцов некоторых домов. Непосредственной угрозы возгорания зданий нет.По данным DHA, пожар начался в квартале Ичмелер, из-за ветра огонь стал быстро приближаться к жилой зоне."Мы сейчас на пожаре в районе кварталов Кумбахче — Ичмелер. В районе Мумджулар начался второй пожар", — уточнил Арас.Мэрия "оказывает полную поддержку работам по тушению" огня, которые "ведутся с воздуха и на земле".Как отметили в генконсульстве России в Анталье, около ста эвакуированных российских туристов временно разместили в других отелях.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня под контроль взяли 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение десяти пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html

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в мире, турция, бодрум, лесные пожары в турции, новости - туризм