https://ria.ru/20210731/evakuatsiya-1743792333.html
В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей
В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей - РИА Новости, 01.08.2021
В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей
Постояльцев трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме эвакуировали из-за лесных пожаров, передает агентство DHA. РИА Новости, 01.08.2021
2021-07-31T18:14
2021-07-31T18:14
2021-08-01T09:51
в мире
турция
бодрум
лесные пожары в турции
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743515940_0:238:2508:1649_1920x0_80_0_0_120869ce575802edc5a1a361acd72c08.jpg
АНКАРА, 31 июл — РИА Новости. Постояльцев трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме эвакуировали из-за лесных пожаров, передает агентство DHA.Как рассказал РИА Новости мэр города Ахмет Арас, туристов разместили в подходящих объектах в центральной части курорта. Помимо гостей отелей, в качестве меры предосторожности эвакуировали и жильцов некоторых домов. Непосредственной угрозы возгорания зданий нет.По данным DHA, пожар начался в квартале Ичмелер, из-за ветра огонь стал быстро приближаться к жилой зоне."Мы сейчас на пожаре в районе кварталов Кумбахче — Ичмелер. В районе Мумджулар начался второй пожар", — уточнил Арас.Мэрия "оказывает полную поддержку работам по тушению" огня, которые "ведутся с воздуха и на земле".Как отметили в генконсульстве России в Анталье, около ста эвакуированных российских туристов временно разместили в других отелях.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня под контроль взяли 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение десяти пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.
https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html
турция
бодрум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743515940_76:0:2275:1649_1920x0_80_0_0_67163ab29e6f9a2efc23b1eacbe5ea53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, бодрум, лесные пожары в турции, новости - туризм
18:14 31.07.2021 (обновлено: 09:51 01.08.2021)
В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей
В Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей из-за лесных пожаров
АНКАРА, 31 июл — РИА Новости.
Постояльцев трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме
эвакуировали из-за лесных пожаров, передает агентство DHA
.
Как рассказал РИА Новости мэр города Ахмет Арас, туристов разместили в подходящих объектах в центральной части курорта. Помимо гостей отелей, в качестве меры предосторожности эвакуировали и жильцов некоторых домов. Непосредственной угрозы возгорания зданий нет.
По данным DHA, пожар начался в квартале Ичмелер, из-за ветра огонь стал быстро приближаться к жилой зоне.
"Мы сейчас на пожаре в районе кварталов Кумбахче — Ичмелер. В районе Мумджулар начался второй пожар", — уточнил Арас.
Мэрия "оказывает полную поддержку работам по тушению" огня, которые "ведутся с воздуха и на земле".
Как отметили в генконсульстве России в Анталье, около ста эвакуированных российских туристов временно разместили в других отелях.
Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня под контроль взяли 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение десяти пожаров в провинциях Адана
(район Пос), Анталья
(Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла
(Мармарис
, Кёйджегиз), Мерсин
(Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.