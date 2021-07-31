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В Калужской области восстановили движение после ЧП с поездом и грузовиком
В Калужской области восстановили движение после ЧП с поездом и грузовиком - РИА Новости, 31.07.2021
В Калужской области восстановили движение после ЧП с поездом и грузовиком
Железнодорожники восстановили движение поездов после столкновения поезда с грузовиком в Калужской области, сообщает Московская железная дорога (МЖД). РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T19:38
2021-07-31T19:38
2021-07-31T19:38
происшествия
калужская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Железнодорожники восстановили движение поездов после столкновения поезда с грузовиком в Калужской области, сообщает Московская железная дорога (МЖД).Поезд столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в Ферзиковском районе в субботу. Водитель грузовика погиб. Власти региона сообщали, что пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения. Позже МЖД уточнила, что в ДТП попал поезд Ейск-Москва, в результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива, за медпомощью с незначительными травмами обратились два человека. МЖД отмечала, что причиной ДТП стал выезд грузовика на пути на запрещающий сигнал светофора. Позднее МЖД сообщила, что поезд продолжил движение в столицу после замены локомотива."Железнодорожники восстановили движение поездов на однопутном участке в Калужской области, нарушенное ранее в результате дорожно-транспортного происшествия на регулируемом железнодорожном переезде 211-го километра перегона Средняя-Ферзиково", - говорится в сообщении.
калужская область
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происшествия, калужская область
В Калужской области восстановили движение после ЧП с поездом и грузовиком
Московская железная дорога: в Калужской области восстановили железнодорожное движение после аварии
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Железнодорожники восстановили движение поездов после столкновения поезда с грузовиком в Калужской области
, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
Поезд столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в Ферзиковском районе в субботу. Водитель грузовика погиб. Власти региона сообщали, что пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения. Позже МЖД уточнила, что в ДТП попал поезд Ейск-Москва, в результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива, за медпомощью с незначительными травмами обратились два человека. МЖД отмечала, что причиной ДТП стал выезд грузовика на пути на запрещающий сигнал светофора. Позднее МЖД сообщила, что поезд продолжил движение в столицу после замены локомотива.
"Железнодорожники восстановили движение поездов на однопутном участке в Калужской области, нарушенное ранее в результате дорожно-транспортного происшествия на регулируемом железнодорожном переезде 211-го километра перегона Средняя-Ферзиково", - говорится в сообщении.