ЛНР обвинила силовиков в попытках заминировать дорогу в Донбассе
Представитель народной милиции ЛНР: украинские военные планируют заминировать дорогу в Донбассе
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании дороги у подконтрольного Киеву населенного пункта Трехизбенка в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в минировании дорог в Донбассе для создания препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"По данным наших источников командиром 57-й бригады (ВС Украины)... отданы указания по установке дополнительных минно-взрывных заграждений на дорогах общего пользования в зоне ответственности 34-го батальона в населенном пункте Трехизбенка", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.
Он уточнил, что установка мин направлена на препятствование мониторингу патрулей миссии ОБСЕ, чтобы не допустить фиксацию нарушений режима прекращения огня и вооружения, размещенного в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов.
"Призываем представителей международных организаций обратить внимание на вопиющие нарушения со стороны украинских боевиков и прекратить беспорядочное минирование местности с целью недопущения гибели и ранения мирных жителей", - добавил Мазейкин.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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