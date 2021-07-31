https://ria.ru/20210731/donbass-1743776277.html

ЛНР обвинила силовиков в попытках заминировать дорогу в Донбассе

ЛНР обвинила силовиков в попытках заминировать дорогу в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2021

ЛНР обвинила силовиков в попытках заминировать дорогу в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании дороги у подконтрольного Киеву населенного пункта РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:51

2021-07-31T15:51

2021-07-31T15:51

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании дороги у подконтрольного Киеву населенного пункта Трехизбенка в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в минировании дорог в Донбассе для создания препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ."По данным наших источников командиром 57-й бригады (ВС Украины)... отданы указания по установке дополнительных минно-взрывных заграждений на дорогах общего пользования в зоне ответственности 34-го батальона в населенном пункте Трехизбенка", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.Он уточнил, что установка мин направлена на препятствование мониторингу патрулей миссии ОБСЕ, чтобы не допустить фиксацию нарушений режима прекращения огня и вооружения, размещенного в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов."Призываем представителей международных организаций обратить внимание на вопиющие нарушения со стороны украинских боевиков и прекратить беспорядочное минирование местности с целью недопущения гибели и ранения мирных жителей", - добавил Мазейкин.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210731/lnr-1743770180.html

https://ria.ru/20210729/donbass-1743450538.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр