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Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе
Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2021
Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил официальный Киев в попытке возобновить активные боевые действия в Донбассе. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:23
2021-07-31T14:23
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил официальный Киев в попытке возобновить активные боевые действия в Донбассе.Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек."Украина не оставляет попыток силового решения конфликта на Донбассе и своими решениями пытается нарастить военный потенциал и возобновить активные боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. По-другому сложно как-то иначе оценить недавно подписанные президентом Зеленским два закона, направленных на "комплексную оборону страны", как это называет украинское правительство", - говорится в комментарии Пасечника, предоставленном журналистам.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
14:23 31.07.2021
 
Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе

Глава ЛНР Пасечник: Украина пытается возобновить активные боевые действия в Донбассе

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
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ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил официальный Киев в попытке возобновить активные боевые действия в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек.
"Украина не оставляет попыток силового решения конфликта на Донбассе и своими решениями пытается нарастить военный потенциал и возобновить активные боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. По-другому сложно как-то иначе оценить недавно подписанные президентом Зеленским два закона, направленных на "комплексную оборону страны", как это называет украинское правительство", - говорится в комментарии Пасечника, предоставленном журналистам.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Петр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
11:53
Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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