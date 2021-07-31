https://ria.ru/20210731/donbass-1743766370.html

Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе

Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2021

Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил официальный Киев в попытке возобновить активные боевые действия в Донбассе. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:23

2021-07-31T14:23

2021-07-31T14:23

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил официальный Киев в попытке возобновить активные боевые действия в Донбассе.Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек."Украина не оставляет попыток силового решения конфликта на Донбассе и своими решениями пытается нарастить военный потенциал и возобновить активные боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. По-другому сложно как-то иначе оценить недавно подписанные президентом Зеленским два закона, направленных на "комплексную оборону страны", как это называет украинское правительство", - говорится в комментарии Пасечника, предоставленном журналистам.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210731/poroshenko-1743750179.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр