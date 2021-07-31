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В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе
В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2021
В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:58
2021-07-31T11:58
2021-07-31T11:58
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
счастье (город)
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации нарушений со стороны боевики 79 бригады (ВС Украины – ред.) применили станцию РЭБ "Буковель-АД" … в районе населенного пункта Счастье (под контролем Киева – ред.)", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 30 июля."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/lnr-1743745360.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе
В ЛНР зафиксировали работу украинской станции радиоэлектронной борьбы у населенного пункта