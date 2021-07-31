Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/donbass-1743750400.html
В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе
В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2021
В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:58
2021-07-31T11:58
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
счастье (город)
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14122f438729da488985a68dd63eeed7.jpg
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации нарушений со стороны боевики 79 бригады (ВС Украины – ред.) применили станцию РЭБ "Буковель-АД" … в районе населенного пункта Счастье (под контролем Киева – ред.)", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 30 июля."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/lnr-1743745360.html
киев
луганская народная республика
счастье (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa58f430c0c8fc16f2401a291dc408b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
11:58 31.07.2021
 
В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе

В ЛНР зафиксировали работу украинской станции радиоэлектронной борьбы у населенного пункта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"С целью недопущения фиксации нарушений со стороны боевики 79 бригады (ВС Украины – ред.) применили станцию РЭБ "Буковель-АД" … в районе населенного пункта Счастье (под контролем Киева – ред.)", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 30 июля.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
11:27В мире
В ЛНР приостановили действие комендантского часа
 
В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСчастье (город)ОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24В России предложили создать собственную орбитальную станцию
15:22Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
15:22В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
15:22В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
15:14Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
15:07Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
15:06Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
15:04Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
15:01СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения
15:00Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
14:56Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
14:55При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
14:41При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
14:37Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
14:37В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
14:36Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
14:34В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
14:24В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
14:23Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе
14:21Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Лента новостейМолния