https://ria.ru/20210731/donbass-1743750400.html

В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе

В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2021

В ЛНР зафиксировали украинский комплекс РЭБ у населенного пункта в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:58

2021-07-31T11:58

2021-07-31T11:58

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

счастье (город)

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации нарушений со стороны боевики 79 бригады (ВС Украины – ред.) применили станцию РЭБ "Буковель-АД" … в районе населенного пункта Счастье (под контролем Киева – ред.)", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 30 июля."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/lnr-1743745360.html

киев

луганская народная республика

счастье (город)

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр