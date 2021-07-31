https://ria.ru/20210731/donbass-1743748660.html

ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2021

ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики продолжает фиксировать бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:39

2021-07-31T11:39

2021-07-31T11:39

в мире

украина

киев

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7f07774bfa5bca3a2c8752b47a54b18.jpg

ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики продолжает фиксировать бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее Народная милиция заявляла, что разведка ЛНР за неделю выявила бронетехнику украинских силовиков в 5 подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков во дворе жилого дома в подконтрольном Киеву городе Попасная."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210731/donbass-1743744487.html

украина

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр