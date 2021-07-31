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ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР
ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2021
ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики продолжает фиксировать бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:39
2021-07-31T11:39
в мире
украина
киев
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики продолжает фиксировать бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее Народная милиция заявляла, что разведка ЛНР за неделю выявила бронетехнику украинских силовиков в 5 подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков во дворе жилого дома в подконтрольном Киеву городе Попасная."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:39 31.07.2021
 
ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ продолжают размещать бронетехнику в жилых районах Донбасса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики продолжает фиксировать бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее Народная милиция заявляла, что разведка ЛНР за неделю выявила бронетехнику украинских силовиков в 5 подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков во дворе жилого дома в подконтрольном Киеву городе Попасная.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
11:10
Киев проигнорировал запросы ЛНР прекратить обстрелы, заявили в Луганске
 
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