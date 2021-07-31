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В ДНР прокомментировали провокации со стороны украинских военных
В ДНР прокомментировали провокации со стороны украинских военных - РИА Новости, 31.07.2021
В ДНР прокомментировали провокации со стороны украинских военных
Вооруженные провокации со стороны украинских силовиков говорят об отказе Киева от договоренностей по обеспечению перемирия в Донбассе, в случае эскалации... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T01:03
2021-07-31T01:03
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Вооруженные провокации со стороны украинских силовиков говорят об отказе Киева от договоренностей по обеспечению перемирия в Донбассе, в случае эскалации самопровозглашенная Донецкая народная республика примет ответные меры, заявили в ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики в пятницу вечером открыли огонь по району участка разведения сил у Петровского в Донбассе. В результате обстрелов погибли четверо ополченцев."Это не первая спланированная циничная провокация Украины, свидетельствующая о том, что украинская сторона отказывается от выполнения каких-либо договоренностей. Двумя днями ранее, также в Тельмановском районе республики, огонь вооруженных формирований Украины унес жизни наших защитников в районе населенного пункта Новая Марьевка", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.В ведомстве напомнили, что недавно Киев предложил провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности "для обсуждения ситуации с безопасностью и принятия решений по возвращению к неукоснительному режиму прекращения огня", что "по факту не более чем очередная попытка сымитировать бурную деятельность по снижению напряженности в Донбассе"."Любая "мирная" инициатива Киева стоит нам слишком дорого. В случае дальнейшей эскалации на линии соприкосновения руководство республики неизбежно примет ответные меры с целью защиты жизни и здоровья своих граждан", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/donbass-1743460467.html
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
01:03 31.07.2021
 
В ДНР прокомментировали провокации со стороны украинских военных

В ДНР считают, что Киев не планирует соблюдать договоренности по перемирию в Донбассе

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Вооруженные провокации со стороны украинских силовиков говорят об отказе Киева от договоренностей по обеспечению перемирия в Донбассе, в случае эскалации самопровозглашенная Донецкая народная республика примет ответные меры, заявили в ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики в пятницу вечером открыли огонь по району участка разведения сил у Петровского в Донбассе. В результате обстрелов погибли четверо ополченцев.
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"Это не первая спланированная циничная провокация Украины, свидетельствующая о том, что украинская сторона отказывается от выполнения каких-либо договоренностей. Двумя днями ранее, также в Тельмановском районе республики, огонь вооруженных формирований Украины унес жизни наших защитников в районе населенного пункта Новая Марьевка", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
В ведомстве напомнили, что недавно Киев предложил провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности "для обсуждения ситуации с безопасностью и принятия решений по возвращению к неукоснительному режиму прекращения огня", что "по факту не более чем очередная попытка сымитировать бурную деятельность по снижению напряженности в Донбассе".
"Любая "мирная" инициатива Киева стоит нам слишком дорого. В случае дальнейшей эскалации на линии соприкосновения руководство республики неизбежно примет ответные меры с целью защиты жизни и здоровья своих граждан", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
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