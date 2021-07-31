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Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен - РИА Новости, 31.07.2021
Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
Пассивный доход сам по себе не опасен, но легкомысленное отношение к нему может обернуться финансовыми потерями. Чтобы не остаться ни с чем, важно мониторить... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T02:13
2021-07-31T02:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
евгений миронюк
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пассивный доход сам по себе не опасен, но легкомысленное отношение к нему может обернуться финансовыми потерями. Чтобы не остаться ни с чем, важно мониторить ситуацию на рынках и быть в курсе экономической и политической обстановки, рассказал агентству “Прайм” аналитик “Фридом Финанс” Евгений Миронюк.Конечно, владельцу капитала необязательно постоянно держать руку на пульсе, если за него это делает профессиональный управляющий активами. Однако личный контроль, как правило, необходим. Пассивный доход, несмотря на свое название, требует внимания, времени и финансовых знаний.Кроме того, портфель не должен зависеть от изменений рыночной конъюнктуры – возможность большинства событий должна быть учтена заранее. Например, о вероятности повышения ключевой ставки Банком России руководство ЦБ предупреждало давно, объявления звучали еще летом прошлого года.“Да, это произошло раньше, чем они планировали, но это не значит, что необходима срочная балансировка портфеля”, - считает аналитик.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, евгений миронюк
02:13 31.07.2021
 
Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен

Аналитик Миронюк рассказал, когда пассивный доход может быть опасен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пассивный доход сам по себе не опасен, но легкомысленное отношение к нему может обернуться финансовыми потерями. Чтобы не остаться ни с чем, важно мониторить ситуацию на рынках и быть в курсе экономической и политической обстановки, рассказал агентству “Прайм” аналитик “Фридом Финанс” Евгений Миронюк.
Конечно, владельцу капитала необязательно постоянно держать руку на пульсе, если за него это делает профессиональный управляющий активами. Однако личный контроль, как правило, необходим. Пассивный доход, несмотря на свое название, требует внимания, времени и финансовых знаний.
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Кроме того, портфель не должен зависеть от изменений рыночной конъюнктуры – возможность большинства событий должна быть учтена заранее. Например, о вероятности повышения ключевой ставки Банком России руководство ЦБ предупреждало давно, объявления звучали еще летом прошлого года.
“Да, это произошло раньше, чем они планировали, но это не значит, что необходима срочная балансировка портфеля”, - считает аналитик.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЕвгений Миронюк
 
 
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