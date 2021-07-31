https://ria.ru/20210731/dokhod-1743716434.html

Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен

Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен - РИА Новости, 31.07.2021

Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен

Пассивный доход сам по себе не опасен, но легкомысленное отношение к нему может обернуться финансовыми потерями. Чтобы не остаться ни с чем, важно мониторить... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T02:13

2021-07-31T02:13

2021-07-31T02:13

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

евгений миронюк

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пассивный доход сам по себе не опасен, но легкомысленное отношение к нему может обернуться финансовыми потерями. Чтобы не остаться ни с чем, важно мониторить ситуацию на рынках и быть в курсе экономической и политической обстановки, рассказал агентству “Прайм” аналитик “Фридом Финанс” Евгений Миронюк.Конечно, владельцу капитала необязательно постоянно держать руку на пульсе, если за него это делает профессиональный управляющий активами. Однако личный контроль, как правило, необходим. Пассивный доход, несмотря на свое название, требует внимания, времени и финансовых знаний.Кроме того, портфель не должен зависеть от изменений рыночной конъюнктуры – возможность большинства событий должна быть учтена заранее. Например, о вероятности повышения ключевой ставки Банком России руководство ЦБ предупреждало давно, объявления звучали еще летом прошлого года.“Да, это произошло раньше, чем они планировали, но это не значит, что необходима срочная балансировка портфеля”, - считает аналитик.

https://ria.ru/20210724/investitsii-1742678977.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, евгений миронюк