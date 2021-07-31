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https://ria.ru/20210731/dipmissii-1743753734.html
США столкнутся с проблемами в работе дипмиссий в России, заявил эксперт
США столкнутся с проблемами в работе дипмиссий в России, заявил эксперт - РИА Новости, 31.07.2021
США столкнутся с проблемами в работе дипмиссий в России, заявил эксперт
Вашингтон мог бы урегулировать ситуацию с работой американских дипмиссий в России, если бы пошел навстречу Москве, но пока на это рассчитывать вряд ли стоит,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:25
2021-07-31T12:25
политика
сша
сергей рябков
энтони блинкен
джон салливан
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вашингтон мог бы урегулировать ситуацию с работой американских дипмиссий в России, если бы пошел навстречу Москве, но пока на это рассчитывать вряд ли стоит, считает президент Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ им. Ломоносова Юрий Рогулев.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге."То, что сейчас посольство будет в сложной ситуации – вещь предсказуемая. Но об этом ведь было заявлено заранее – что они с 1 августа должны будут уволить российских сотрудников. Для американской стороны это будет проблема, так как контактами с российскими организациями, органами занимались российские граждане, работавшие в посольстве. Теперь они должны объявлять конкурс, набирать сотрудников, знающих русский язык. Пока это все пройдет, проблемы в посольстве будут. Но они об этом знали заранее и могли побеспокоиться", - сказал он в беседе с агентством."Их положение понятно, но это вещь взаимная. При условии шагов навстречу это все можно урегулировать. Но пока со стороны США мы не видим никаких позитивных сдвигов, я имею в виду по дипломатическому и визовому вопросам. Я думаю, что в силу того, что США антироссийскую кампанию развернули именно по инициативе демократов, рассчитывать на быстрое улучшение вряд ли стоит", - подчеркнул он.Рогулев также предположил, что американцы рассчитывают на негативный эффект со стороны российских граждан из-за невозможности получить визу в США. Между россиянами и американцами довольно много контактов – и научных, и личных, и профессиональных, указал он."Они, наверное, думают, что граждане будут критиковать собственное правительство, но зря они на это рассчитывают", - добавил он.Посол США в РФ Джон Салливан ранее заявил, что посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования российской стороны прекратить найм персонала из России и третьих стран.РФ в качестве ответа на очередные санкции запретила США нанимать на работу в дипмиссии россиян и граждан третьих стран, к 1 августа посольство должно привести состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва не будет чинить препятствия, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США. При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.
https://ria.ru/20210730/dipmissii-1743708732.html
https://ria.ru/20210728/kiberbezopasnost-1743336520.html
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политика, сша, сергей рябков, энтони блинкен, джон салливан, россия
12:25 31.07.2021
 
США столкнутся с проблемами в работе дипмиссий в России, заявил эксперт

Эксперт Рогулев: США столкнутся с проблемами в работе дипмиссий в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание генерального консульства США в Екатеринбурге
Здание генерального консульства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вашингтон мог бы урегулировать ситуацию с работой американских дипмиссий в России, если бы пошел навстречу Москве, но пока на это рассчитывать вряд ли стоит, считает президент Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ им. Ломоносова Юрий Рогулев.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.
"То, что сейчас посольство будет в сложной ситуации – вещь предсказуемая. Но об этом ведь было заявлено заранее – что они с 1 августа должны будут уволить российских сотрудников. Для американской стороны это будет проблема, так как контактами с российскими организациями, органами занимались российские граждане, работавшие в посольстве. Теперь они должны объявлять конкурс, набирать сотрудников, знающих русский язык. Пока это все пройдет, проблемы в посольстве будут. Но они об этом знали заранее и могли побеспокоиться", - сказал он в беседе с агентством.
"Их положение понятно, но это вещь взаимная. При условии шагов навстречу это все можно урегулировать. Но пока со стороны США мы не видим никаких позитивных сдвигов, я имею в виду по дипломатическому и визовому вопросам. Я думаю, что в силу того, что США антироссийскую кампанию развернули именно по инициативе демократов, рассчитывать на быстрое улучшение вряд ли стоит", - подчеркнул он.
Рабочий у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 21:40
США уволят 182 служащих американских дипмиссий в России
Рогулев также предположил, что американцы рассчитывают на негативный эффект со стороны российских граждан из-за невозможности получить визу в США. Между россиянами и американцами довольно много контактов – и научных, и личных, и профессиональных, указал он.
"Они, наверное, думают, что граждане будут критиковать собственное правительство, но зря они на это рассчитывают", - добавил он.
Посол США в РФ Джон Салливан ранее заявил, что посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования российской стороны прекратить найм персонала из России и третьих стран.
РФ в качестве ответа на очередные санкции запретила США нанимать на работу в дипмиссии россиян и граждан третьих стран, к 1 августа посольство должно привести состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва не будет чинить препятствия, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Рябков раскрыл детали переговоров России и США в Женеве
США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.
Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США. При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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В Британии назвали ошибку Байдена, из-за которой Россия переиграла США
 
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