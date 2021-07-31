https://ria.ru/20210731/detenyshi-1743809196.html

Два детеныша родились в Центре восстановления леопардов на Кавказе

Два детеныша родились в Центре восстановления леопардов на Кавказе - РИА Новости, 31.07.2021

Два детеныша родились в Центре восстановления леопардов на Кавказе

Два детеныша родились в Центре восстановления леопардов на Кавказе, который на территории Сочинского национального парка занимается возрождением популяции этих... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T22:29

2021-07-31T22:29

2021-07-31T22:29

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СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Два детеныша родились в Центре восстановления леопардов на Кавказе, который на территории Сочинского национального парка занимается возрождением популяции этих животных в дикой природе, сообщает пресс-служба нацпарка."Сегодня в Центре вновь радостное событие — самка леопарда Шива принесла двух котят. Мама и ее малыши чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.Отмечается, что новорожденных вакцинируют спустя три месяца, когда будет возможно определить пол маленьких хищников.Леопардов Шиву и Филоу привезли в Сочи из шведского зоопарка. Как отметил замдиректора нацпарка по программе восстановления популяции леопардов на Кавказе Умар Семенов, специалисты сумели создать хорошие условия для образования пары и первого потомства.

https://ria.ru/20210721/kenguru-1742149639.html

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общество, краснодарский край, сочи, кавказ